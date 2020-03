Clip exclusif «Extra Ordinary», les fantômes ont-ils des sentiments? [Video]

Good Deed Entertainment et Cranked Up Films verront la sortie de Extra ordinaire, une nouvelle comédie d’horreur écrite et réalisée par Mike Ahern & Enda Loughman et avec Will Forte, en salles ce vendredi, 6 mars 2020.

Dans le film, «Rose, une monitrice de conduite de petite ville irlandaise principalement douce et surtout solitaire, doit utiliser ses talents surnaturels pour sauver la fille de Martin (également surtout douce et solitaire) d’une rock star échouée qui l’utilise dans un pacte satanique pour raviver sa renommée. “

Bloody Disgusting a un clip exclusif du film qui réfléchit aux questions séculaires, les fantômes ont-ils des sentiments?