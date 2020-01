Clip exclusif It’s Pony de la nouvelle série Nickelodeon

Clip It’s Pony exclusif de la nouvelle série Nickelodeon

La vie est plus excitante, amusante et imprévisible avec un poney, comme on le voit dans la nouvelle série animée originale de Nickelodeon C’est Pony, première le samedi 18 janvier. ComingSoon.net a un clip exclusif de la série, que vous pouvez consulter ci-dessous!

La série de 20 épisodes suit les aventures comiques d’Annie et de sa meilleure amie, qui se trouve être un poney enthousiaste, imprévisible et insouciant. Après sa première, C’est Pony continuera à être diffusé le samedi sur Nickelodeon et sera diffusé à l’international en avril 2020.

La série met en vedette Jessica DiCicco (Temps de l’aventure) comme Annie, une fermière optimiste et déterminée vivant en ville avec sa famille et son meilleur ami Pony; Josh Zuckerman (Ange étrange) comme Pony, qui est naïf et impulsif, mais aime Annie plus que tout; Abe Benrubi (E.R.) comme papa, qui traite Pony comme une nuisance, mais reconnaît le lien spécial qu’il partage avec Annie; et l’Inde de Beaufort (Je vous salue le roi Julien) en tant que maman, qui aime la relation entre Annie et Pony et a toujours un nouveau projet en préparation.

Les acteurs supplémentaires qui donnent vie aux personnages incluent: Kal Penn (Harold et Kumar se rendent au château blanc) en tant qu’ami d’Annie, Fred; Bobby Moynihan (Saturday Night Live) en tant qu’ami d’Annie, Brian; Rosario Dawson (Location) en tant que directrice d’école d’Annie, Mme Ramiro; Mark Feuerstein (douleurs royales) à titre de propriétaire, M. Pancks; et Megan Hilty (Fracasser) comme l’amie trop obsédée par Pony Beatrice.

Tout au long de la saison, la série explorera la vie quotidienne et les liens de deux meilleurs amis dont l’optimisme et l’enthousiasme transforment toute situation d’ordinaire en extraordinaire. Que ce soit pour faire une quête épique dans la rue pour envoyer une lettre, sauver héroïquement le terrain de jeu local avec une vente de pâtisseries, ou simplement se faire couper les cheveux, Pony et Annie restent toujours ensemble parce que la vie est meilleure en couple.

Créé par Ant Blades, C’est Pony s’inspire d’un court métrage du programme international de courts métrages d’animation 2015 de Nickelodeon. Un épisode pré-publié sera disponible à partir du mercredi 25 décembre sur Nick App, Nick On Demand et YouTube.