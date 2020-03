Clip exclusif non cage: la chasse est lancée dans le dernier film d’horreur de Dick Maas

ComingSoon.net a un clip exclusif du prochain film d’horreur en néerlandais de 4Digital Media Uncaged, actuellement disponible en VOD et HD numérique sur les principales plateformes numériques et sur DVD. Vous pouvez consulter le clip exclusif et sanglant ci-dessous ainsi que l’affiche dans la galerie, et récupérer votre copie du film ici!

Après avoir trouvé une famille d’agriculteurs horriblement abattus juste à l’extérieur d’Amsterdam, la police appelle le vétérinaire du Royal Zoo, Lizzy, pour obtenir de l’aide. Elle voit immédiatement ce qui a dû causer les mutilations sanglantes: un énorme lion agressif.

Personne ne la croit et ce n’est qu’après un bain de sang dans le parc principal que les autorités approuvent son plan de déployer le chasseur britannique Jack pour attraper le lion tueur. Cependant, les tensions montent alors que le petit ami de Lizzy, Dave, commence à s’inquiéter de la précédente relation amoureuse de Lizzy et Jack. Mais même il doit admettre que Jack est leur meilleure chance d’empêcher plus de sang dans les rues de la ville.

Écrit et réalisé par Dick Maas (Sint, Amsterdamned), le film met en vedette Sophie Van Winden, Julian Looman, Mark Frost, Reinus Krul et Victor Löw.

Uncaged est produit par Maria Peters, Dave Schram, Maas, Shooting Star Film Company et Parachute Pictures.

