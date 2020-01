Clip exclusif Playing with Fire avec John Cena et Keegan-Michael Key

ComingSoon.net a une exclusivité Jouer avec le feu clip mettant en vedette les stars John Cena et Keegan-Michael Key dans une featurette en coulisse intitulée The Director’s Diaries. La comédie familiale est maintenant disponible sur Digital et sera disponible sur Blu-ray et DVD le 4 février. Vous pouvez consulter le clip exclusif maintenant dans le lecteur ci-dessous et récupérer votre copie ici!

John Leguizamo joue également dans le film (Quand ils nous voient), Brianna Hildebrand (Dead Pool), Dennis Haysbert (L’unité) et Judy Greer (Jurassic World).

Lorsque le surintendant des incendies aux lignes droites Jake Carson (John Cena) et son équipe d’élite de pompiers experts (Keegan-Michael Key, John Leguizamo et Tyler Mane) viennent à la rescousse de trois frères et sœurs (Brianna Hildebrand, Christian Convery et Finley Rose Slater ) sur le chemin d’une traînée de poudre, ils réalisent rapidement qu’aucune formation ne pouvait les préparer à leur travail le plus difficile à ce jour – les baby-sitters. Incapables de localiser les parents des enfants, les pompiers ont leur vie, leur travail et même leur dépôt d’incendie à l’envers et apprennent rapidement que les enfants – tout comme les incendies – sont sauvages et imprévisibles.

Le film est réalisé par Andy Fickman et écrit par Matt Lieberman et Dan Ewen.

