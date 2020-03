Clip exclusif Rogue Warfare: The Hunt du réalisateur Mike Gunther

ComingSoon.net a un clip exclusif pour le prochain film d’action de Saban Films Rogue Warfare: The Hunt, réalisé par Mike Gunther (Rogue Warfare, Installer, Taper) et écrit par Andrew Emilio DeCesare (Vert et fabuleux). Le film est la prochaine histoire de la Coquin trilogie. Vous pouvez consulter le clip maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Lorsque le chef d’une équipe d’élite de soldats est capturé par des terroristes, c’est à l’équipe de le trouver et de le sauver avant qu’il ne soit trop tard.

Le film met en vedette Will Yun Lee, Jermaine Love, Rory Markham, Bertrand-Xavier Corbi, Katie Keene, Fernando Chien, Gina Decesare, Michael Blalock, Essam Ferris, avec Chris Mulkey et Stephen Lang.

Rogue Warfare: The Hunt sortira sur demande et sur numérique le 3 avril 2020.