Clip exclusif The Postcard Killings mettant en vedette Jeffrey Dean Morgan

ComingSoon.net a un clip exclusif pour Les tueries de cartes postales, l’adaptation de long métrage basée sur le roman à succès de James Patterson et Liza Marklund avec Jeffrey Dean Morgan (Les morts qui marchent, Surnaturel, Watchmen) et Famke Janssen (Comment échapper au meurtre, X Men la franchise, Quand ils nous voient). Vous pouvez consulter le clip maintenant dans le lecteur ci-dessous et acheter le film ici!

Dans Les tueries de cartes postales, Le monde du détective Jacob Kanon (Jeffery Dean Morgan) est détruit lorsque sa fille et son gendre sont brutalement assassinés à Londres. Incapable de rester assis sans rien faire, Jacob se rend à Londres pour obtenir les réponses dont il a besoin. Alors qu’il apprend que des meurtres odieux similaires se sont produits à travers l’Europe – chacun précédé d’une carte postale envoyée à un journaliste local – Jacob est dans une course contre la montre pour arrêter les tueries et trouver justice pour sa petite fille.

Le casting comprend également Cush Jumbo (La bonne épouse), Joachim Król (Le mur), Steven Mackintosh (Rocketman) et Denis O’Hare (Dallas Buyers Club).

Le film est réalisé par Danis Tanovic, lauréat d’un Academy Award (No Man’s Land, Succès) et a été écrit par Andrew Stern, Ellen Furman, Liza Marklund et Tove Alsterdal. Morgan est également producteur exécutif.

Les tueries de cartes postales est maintenant disponible sur Digital et On Demand.

