Clip exclusif The Song of Names avec Clive Owen

ComingSoon.net a un clip exclusif pour l’adaptation dramatique Le chant des noms, d’après le roman de Norman Lebrecht. Le clip présente la productrice Lyse Lafontaine parlant de la façon dont chaque personnage principal a trois ans tout au long du film et à quel point cela a été décrit. Le chant des noms est maintenant disponible sur Blu-ray, DVD et numérique. Vous pouvez consulter le clip ci-dessous et acheter votre copie ici!

Les candidats aux Oscars Tim Roth (Rob Roy, Pulp Fiction, Planète des singes) et Clive Owen (Plus proche, The Knick, Enfants des hommes) joue dans une histoire de détective émotionnelle répartie sur deux continents et un demi-siècle. Sous les révélations musicales étonnantes et palpitantes du film brûlent l’horreur de la guerre et les âmes perdues éteintes de l’histoire.

Le film met également en vedette Saul Rubinek (Chasseurs, non pardonné), Catherine McCormack (Un cœur brave, Jeu d’espion), Jonah Hauer-King (La petite Sirène, Petite femme), Gerran Howell (Catch-22, 1917), Luke Doyle (Sabrer, Mon amour fou), Misha Handley (La femme en noir, L’étranger) et Richard Bremmer (Le 13e guerrier, La montée de Skywalker).

Le chant des noms a été réalisé par François Girard (Le violon rouge) et a été écrit par le candidat aux Oscars Jeffrey Caine (Le jardinier constant).

