Clip exclusif The Wild Good Lake pour Crime Noir de Diao Yinan

Clip exclusif The Wild Good Lake pour le Crime Noir de Diao Yinan

ComingSoon.net a un clip exclusif de Le lac de l’oie sauvage, Le film noir chinois de Film Movement du cinéaste Diao Yinan (Charbon noir, glace mince). Vous pouvez consulter le clip maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Le lac de l’oie sauvage est un thriller de crime noir sur un gangster en fuite, mouillé dans les coins et recoins de Wuhan densément peuplé dans le centre de la Chine. Le film élégamment bas et sale suit les tentatives désespérées du petit chef de la mafia Zhou Zenong (Hu Ge) de rester en vie après avoir tué par erreur un flic et une récompense morte ou vivante est mise sur sa tête.

Le réalisateur Yinan prouve son action de bonne foi dans une série de décors stylisés et de chocs violents, créant simultanément une romance entre Zhou et une mystérieuse jeune femme (Gwei Lun-mei) qui veut l’aider ou le trahir. Diao fait tourner habilement plusieurs personnages et chronologies, tout en examinant les changements sociaux de la Chine contemporaine. Chaotique et nocturne, Le lac de l’oie sauvage est rythmé par de longues poursuites et des combats de gangs incroyablement chorégraphiés, dans une géométrie filmique d’une beauté et d’une originalité saisissantes.

Écrit et réalisé par Yinan (Charbon noir, glace mince) les stars de cinéma Hu Ge, Liao Fan (Charbon noir, glace mince, Le frêne est le blanc le plus pur) et Gwei Lun-Mei (Charbon noir, glace mince).

Le film sortira le 6 mars au Forum du film de New York et sera diffusé sur d’autres marchés jusqu’en avril.