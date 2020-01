Clip maladroit de «Snatchers» tente de casser un mot de passe [Exclusive]

Il y a deux ans, après une première au Sundance Film Festival, goizon de Verizon et Stage 13 ont lancé la série originale de comédies d’horreur scénarisées Snatchers, que Fred Topel a examiné et s’est exclamé, “… rendrait Sam Raimi fier.”

Alors que de nouveaux épisodes étaient sortis chaque semaine en 2017, le long métrage complet a été présenté en première au SXSW Film Festival en mars dernier et sortira désormais sur les plateformes numériques. 7 janvier 2020, avec un pack combo DVD et Blu-ray pour 18 février 2020, via Warner Home Video.

Snatchers est centré sur une adolescente obsédée par le statut qui, après avoir eu des relations sexuelles pour la première fois, se retrouve enceinte… d’un extraterrestre.

Écrit par Stephen Cedars, Benji Kleiman, et Scott Yacyshynet réalisé par Cedars et Kleiman, le film a été inspiré en regardant leurs sœurs aînées naviguer dans les horreurs de l’adolescence. En concentrant l’histoire sur deux adolescentes, Cedars et Kleiman déchaînent leurs talents d’horreur / de comédie pour «créer une balade drôle, passionnante et sanglante à travers l’expérience du lycée».

Voici un extrait exclusif du film dans lequel Sara (Mary Nepi) et Hayley (Gabrielle Elyse), demande au frère de Hayley, Jerome (Alex Skinner) pour rechercher des informations sur Skyler (Austin Fryberger), L’ex-petit ami de Sara.