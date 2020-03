Clip NSFW «Uncaged»: un homme se prépare à l’attaque d’un lion alors qu’il saigne à mort [Exclusive]

Amsterdam devient un terrain de chasse dans le nouveau titre Uncaged (anciennement Prey), le dernier Dick Maas, réalisateur du film d’horreur des fêtes Sint, arrive sur les plateformes VOD 17 mars via 4 films numériques.

Dans Uncaged…

«Un vétérinaire de zoo se retrouve dans une aventure macabre alors qu’elle se retrouve à mener la chasse à l’échelle de la ville pour un lion monstrueux terrorisant la capitale néerlandaise d’Amsterdam.

«Après avoir trouvé une famille d’agriculteurs horriblement massacrés juste à l’extérieur d’Amsterdam, la police appelle le vétérinaire d’Amsterdam Royal Zoos, Lizzy, pour obtenir de l’aide. Elle voit immédiatement ce qui a dû causer les mutilations sanglantes: un énorme lion agressif. Personne ne la croit et ce n’est qu’après un bain de sang au Vondelpark que les autorités approuvent son projet de déployer le chasseur britannique Jack. Le petit ami de Lizzy, Dave, a des doutes à cause du passé d’amoureux de Lizzy et Jacks. Mais même il doit admettre que Jack est leur meilleure chance d’empêcher plus de sang dans les rues d’Amsterdam. La chasse est lancée.”

Dans le clip exclusif suivant, un homme, qui a été presque déchiré par un lion, laisse une trace sanglante alors qu’il rampe vers la sécurité. Là, alors qu’il saigne à mort et se prépare pour la bataille finale, il fait une dernière blague face à la mort.