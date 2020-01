Clip «Star Trek: Picard»: «Même les assassins ont besoin d’un bain quelquefois»

Nous ne sommes qu’à une semaine de la sortie de Star Trek: Picard, la très attendue série de streaming CBS All Access qui présente le retour de Sir Patrick Stewart en tant que personnage bien-aimé de Trek, le capitaine Jean-Luc Picard. Et parce que CBS sait clairement ce que le public veut, un nouveau clip a fait son chemin en ligne qui comprend Picard et son chien errant sans but dans le magnifique vignoble de l’ancien officier de Starfleet.

Clip Star Trek Picard

Une villa baignée de soleil, de beaux champs de raisins, Patrick Stewart parlant français et un bon chiot: que peut-on attendre d’autre d’une émission de télévision Star Trek? Eh bien, aussi agréable que cela puisse être si le spectacle se concentrait uniquement sur ces éléments, ol ‘Jean-Luc a beaucoup plus de choses en réserve pour lui, car sa retraite tranquille est interrompue par une jeune femme qui a désespérément besoin de son aide. Mais quand Starfleet ne semble pas intéressé à aider la fille, Picard prend les choses en main et commence une aventure spatiale qui le retrouvera avec plusieurs personnages préférés des fans des précédentes itérations de Star Trek, y compris Brent Spiner comme Commander Data, Jeri Ryan comme Seven of Nine, Jonathan Frakes en tant que commandant William Riker, Marina Sirtis comme Deanna Troi, et Jonathan del Arco comme Hugh the Borg.

Le casting comprend également Isa Briones (Dahj), Santiago Cabrera (Cristobal «Chris» Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Pilule d’Alison (Dre Agnes Jurati), Harry Treadaway (Narek), et Evan Evagora (Elnor). Et n’oubliez pas le copain canin numéro un de Picard (dont le vrai nom est DeNiro); malheureusement, il ne semble pas que le chiot se rendra dans l’espace pour suivre l’aventure grandiose.

“Comme le sujet de cette nouvelle série proposée est devenu de plus en plus clair pour moi, et quand j’ai commencé à rencontrer notre équipe de rédaction incroyablement distinguée … Je savais que quelque chose de très inhabituel allait se produire et je voulais en faire partie”, Stewart a déclaré lors du Comic-Con de San Diego l’année dernière. “Imaginer que quelque chose comme ça pourrait aller de l’avant et je ne serais pas là serait trop défaitiste. Alors je suis ici, et très, très heureux d’être ici. »

Star Trek: Picard arrivera sur CBS All Access à partir de 23 janvier 2020. Après la première, de nouveaux épisodes de la première saison de 10 épisodes de Star Trek: Picard seront disponibles chaque semaine le jeudi, exclusivement pour les abonnés de CBS All Access aux États-Unis, et chaque semaine le vendredi pour les téléspectateurs internationaux qui regardent sur Amazon Prime.

