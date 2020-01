Clive Davis planifie le biopic de Whitney Houston parce que sa véritable histoire “n’a pas encore été racontée”

Angela Bassett a réalisé un biopic pour Lifetime en 2015.



Le biopic de Lifetime sur Whitney Houston n’a pas été aussi bien accueilli par les fans que le réseau l’avait espéré. Le film a été réalisé par Angela Bassett, co-star de Whitney’s Waiting to Exhale, et était centré sur la relation tumultueuse de Whitney et de son ex-mari Bobby Brown. Le film de 2015, qui mettait en vedette Yaya DaCosta et Arlen Escarpeta dans les rôles principaux, a remporté plusieurs nominations, mais en ce qui concerne l’approbation du public, certaines critiques sont carrément vicieuses.

“Je considère que c’est un cadeau qui m’a été donné, l’opportunité de raconter cette histoire et d’essayer de la raconter avec amour, compassion et dignité”, a expliqué Bassett au HuffPost Live après un contrecoup sur le film. “Je, comme, tout le monde l’adorait.” Certains ont demandé à Hollywood de se lancer dans un autre biopic sur la vie et la mort de l’icône de la musique, et il semble que Clive Davis s’intensifie.

Le directeur musical de 87 ans est chargé de découvrir certains des plus grands talents que l’industrie musicale a à offrir, y compris Whitney Houston. Il a fondé Arista et J Records et a été président de Columbia Records avant de prendre plus tard le titre de PDG de RCA Music Group. Actuellement, il est le CCO de Sony Music Entertainment.

Chaque année, Davis organise sa fête annuelle de pré-Grammy, et en 2012, il devait se dérouler comme sur des roulettes. Whitney était censée se produire lors de la réunion du 11 février, mais elle a été retrouvée morte dans la salle de bain de l’hôtel Beverly Hilton. Davis a récemment partagé avec le Los Angeles Times qu’il prévoyait de produire un biopic sur son défunt ami parce que “l’histoire de Whitney Houston n’a pas encore été racontée”.

Il a partagé avec la publication qu’il était “très déçu” avec deux documentaires sur Whitney qui ont été publiés en 2017 et 2018 parce qu’il n’a pas l’impression que son “génie” a été mis en évidence en dehors du scandale. Il a ajouté qu’il ne prévoyait pas de “blanchir” ses problèmes de dépendance et même sa romance secrète présumée avec la meilleure amie Robyn Crawford pourrait obtenir une mention.

Nous devrons attendre et voir si cela se concrétise jamais, mais si oui, qui pensez-vous devrait s’attaquer au rôle de Whitney Houston?

