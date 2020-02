Clo George Clooney et Elton John contestent l’attention des ducs de Sussex

L’acteur et le chanteur se vantent de savoir qui passera plus de temps avec le couple royal à leur arrivée en Californie.

George Clooney et Elton John sont pris dans une petite bataille pour savoir qui passera plus de temps avec Meghan Markle et le prince Harry à leur arrivée en Californie, comme l’a publié Radar Online.

“Tout le monde se voit comme la star hollywoodienne de Meghan et Harry”, a déclaré une source à la publication.

Meghan et Harry se sont séparés de leurs fonctions royales et ont quitté l’Angleterre complètement. Meghan a séjourné dans un somptueux manoir de l’île de Vancouver avec son fils de 8 mois, Archie, depuis son départ, et des sources affirment que la famille cherche des maisons dans la rangée des milliardaires du Canada.

Mais où qu’ils se terminent, la Californie est également à l’honneur, et la luminosité d’Hollywood est quelque chose que Meghan ne peut pas arrêter de regarder. Et des amis célèbres font déjà la queue pour accueillir le couple!

“Il y a de gros différends qui se vantent de savoir qui les voit le plus souvent lorsqu’ils déménagent en Amérique du Nord”, a avoué la source.

Une éventuelle réinstallation à Los Angeles ne pouvait pas être une idée folle. Même avant “Megxit”, Harry était en mission pour obtenir le poste de voix off hollywoodienne pour sa femme, et il a rencontré le réalisateur du Roi Lion Jon Favreau à propos du travail pour Meghan l’année dernière.

Selon certaines informations, l’ancienne actrice de Suits a également embauché son équipe d’agents et de publicistes hollywoodiens et souhaite poursuivre ses projets.

Pendant ce temps, des amis célèbres de la royauté antique discutent qui les reçoit en premier.

“George et Amal ne sont pas impressionnés par l’arrogance d’Elton”, a avoué la source. “D’autant qu’il parcourt la ville en disant à tous ceux qui l’entendent qu’il espère organiser l’agenda social du Sussex.”