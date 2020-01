Clone Wars Season 7 Trailer Easter Eggs, Will Ferrell’s Stories from SNL & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez près de quatre douzaines d’oeufs de Pâques de la dernière bande-annonce de la septième et dernière saison à venir Star Wars: La guerre des clones. De plus, écoutez Will Ferrell raconte des histoires dans les coulisses de Saturday Night Liveet retraité Navy SEAL Jocko Willink décompose les scènes de combat dans des films comme Lone Survivor, Sniper américain, et plus.

Tout d’abord, Screen Crush examine de plus près la bande-annonce de la septième et dernière saison de Star Wars: The Clone Wars pour quelques détails supplémentaires et des œufs de Pâques. Par exemple, lors d’une importante réunion stratégique entre Jedi et Clone Troopers, vous pouvez apercevoir un jeune Caleb Dume, que vous connaissez mieux en tant que héros de Star Wars Rebels Kanan Jarrus.

Ensuite, Will Ferrell raconte des histoires de ses jours à Saturday Night Live. Découvrez pourquoi il portait la même tenue de l’un de ses croquis tous les jours pendant un an, ce qu’il faisait dans la chambre de l’écrivain en tant que frère de Lisa Kudrow, Chip Kudrow, et comment il avait interrompu la répétition de Puff Daddy en tant que personnage étrange nommé Ron. Il y a même une vidéo de cette dernière escapade.

Enfin, le Navy SEAL à la retraite Jocko Willink a beaucoup d’expérience dans le domaine, donc GQ lui a demandé de décomposer la précision et le réalisme des scènes de combat de drames militaires comme American Sniper, Zero Dark Thirty, Captain Phillips, Navy SEALs, Act of Valor and Lone Survivant. Que font-ils bien et que se trompent-ils? Découvrez ci-dessus.

Articles sympas du Web: