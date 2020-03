Clown That, The Mask and the Joker pourraient apparaître dans ‘Space Jam 2’

Quel genre de croisement Warner Bros prévoit-il de faire pour le nouveau film Space Jam? Apparemment, un assez fou. Faire une deuxième partie de Space Jam, remplacer Michael Jordan par LeBron James pour accompagner Bugs Bunny, Lucas Duck, Tasmanian Devil, Silvestre et Gallo Claudio parmi beaucoup d’autres, était dès le début une nouvelle qui a ravi des millions de personnes. de personnes. Mais tout semble que d’autres nouveautés viennent rendre cette livraison beaucoup plus intéressante. The Mask, The Clown That et The Joker pourraient avoir une participation importante dans le film avec les Looney Tunes.

Donc, la rumeur est que # SpaceJam2🏀 s’étendra à d’autres propriétés WB en plus de Looney Tunes. Le masque? Le joker? Pennywise? pic.twitter.com/4pMxtMtlZL

Suivant la formule très réussie de rassembler tous les personnages de vos univers, comme l’ont fait Marvel et DC Comics, Warner Bros ne veut pas manquer l’occasion de remplir Space Jam 2 avec certains de ses personnages les plus emblématiques. Selon les informations de We Got This Covered, rien de plus et rien de moins que Jim Carrey, reviendra pour personnifier Stanley Ipkiss et sa version extravagante quand il mettra le masque. Comme si cela ne suffisait pas, Bill Skarsgård, acteur qui incarne le Clown That, pourrait également revenir pour sortir avec LeBron James. Son retour serait généré par ordinateur, mais sa voix serait ce que nous entendrions dans le film.

Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait la première rencontre du masque et des Looney Toons? Quel genre de jeu de basket-ball tous ces personnages emblématiques nous offriraient-ils? Nous ne connaissons pas la vérité, mais c’est excitant de penser à ce duel avec les Monstars ou d’autres nouveaux personnages. Et encore plus parce que le réalisateur Malcolm D. Lee est chargé d’en faire une réalité. Maintenant, seul le temps révélera si les rumeurs sont vraies.