Coachella reportée à octobre en raison des problèmes de coronavirus

Coachella passe à l’automne.

Les organisateurs du festival travaillent à reporter le festival de musique et d’arts de Coachella Valley en octobre. L’événement annuel était prévu pour les week-ends du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril à Indio, en Californie, mais ne se produira probablement pas en raison des préoccupations entourant l’épidémie de coronavirus.

Des sources de haut niveau disent à Billboard que le promoteur Goldenvoice essaie de sauver le festival de l’annulation et de le déplacer en octobre. TMZ a confirmé auprès d’agents pour plusieurs actes sur le projet de loi que les nouvelles dates sont les week-ends consécutifs du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre.

Lundi, il y a eu trois autres cas de coronavirus dans le comté de Riverside où le festival a lieu, ce qui soulève des questions sur le sort du festival du mois prochain. Le nombre total de cas de COVID-19 dans le comté est désormais de six.

Replanifier l’événement de 20 ans ne sera pas une tâche facile car il implique des centaines d’artistes et leurs représentants, ainsi que des centaines d’entrepreneurs et de vendeurs. Bien que tous les artistes ne soient pas en mesure de bouger, si suffisamment d’actes vedettes sont d’accord, le festival pourra se dérouler en octobre. Cette année, les têtes d’affiche Coachella incluent Frank Ocean, Travis Scott et Rage Against the Machine.

Les organisateurs espèrent parvenir à une décision dans les prochaines 48 heures. Goldenvoice est en train d’informer les représentants de tous les actes. Une annonce officielle suivra probablement.

Cette nouvelle fait suite à l’annulation de Austin’s South par Southwest, ainsi que de la Winter Music Conference et du Ultra Music Festival de Miami. Les festivals mondiaux, dont Tomorrowland Winter en France et Ultra Abu Dhabi, ont également été touchés par le coronavirus.

MISE À JOUR: Coachella a confirmé que le festival se déplacera les week-ends du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre. Les billets pour les dates d’avril seront honorés pour octobre et les remboursements seront disponibles pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Lisez la déclaration complète ci-dessous.

Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le rééchelonnement de Coachella et Stagecoach en raison des préoccupations liées à COVID-19. Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les lignes directrices et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique.

Coachella aura désormais lieu les 9, 10 et 11 octobre et les 16, 17 et 18 octobre 2020. Stagecoach aura lieu les 23, 24 et 25 octobre 2020. Tous les achats pour les dates d’avril seront honorés pour les dates d’octobre reprogrammées . Les acheteurs seront informés d’ici le vendredi 13 mars de la façon d’obtenir un remboursement s’ils ne peuvent pas y assister.

Merci pour votre soutien continu et nous avons hâte de vous voir dans le désert cet automne.