Coachella reportée en raison d’un coronavirus et les fans pensent que ce sera encore mieux en octobre

Le festival de musique de Coachella reporte le festival jusqu’en octobre en raison des préoccupations croissantes concernant le coronavirus. Coachella devait se dérouler les week-ends du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril, mais le festival envisage maintenant d’octobre. Le festival a l’intention de conserver la même programmation, qui comprend Rage Against the Machine, Travis Scott, Lana Del Ray, Carly Rae Jepsen, Megan Thee Stallion et plus encore. Cependant, le report de nombreux actes pourrait nécessiter quelques remplacements.

Coachella 2019 | Kent Nishimura / Los Angeles Times via .

Variety et Rolling Stone rapportent que le festival se déplacera le week-end du 9 octobre, faisant du 16 octobre le deuxième week-end. Cette décision fait suite au report lié au coronavirus de l’Ultra Music Festival de Miami et à l’annulation de South by Southwest. De multiples sources indiquent que le report de Variety et Rolling Stone est probable. Alors que les nouvelles se répandaient sur les réseaux sociaux, les fans tiraient déjà le meilleur parti de la situation.

Un Coachella plus frais en octobre

Avril à Coachella est chaud. C’est un petit prix à payer pour la musique et la communauté, mais un festival de musique plus proche de la saison des fêtes pourrait devenir un avantage.

L’artiste James Charles est prêt pour la mode d’octobre:

ok attendez coachella en octobre pourrait vraiment être une ambiance mais… des tenues mignonnes avec des vestes et des pantalons? pas de transpiration? profiter de la bonne musique dans la brise d’automne? J’en suis

– James Charles (@jamescharles) 10 mars 2020

YouTuber Manny MUA est dedans.

Coachella en octobre? J’aime un peu

– Manny MUA (@ MannyMua733) 10 mars 2020

Cet utilisateur dit cependant pas si vite. “Vous, les idiots, ne saviez pas que le temps ne se refroidit qu’après Halloween ici dans le désert”, a écrit @Rblvd.

Cet utilisateur a calculé que Frank Ocean aurait de la nouvelle musique à jouer en octobre:

Channel Orange: 7/10/2012

blond: 20/08/2016

Nouvel album de Frank Ocean: 30/09/2020

Par conséquent, son nouvel album sortira en séquence avec les dates si [sic] ses albums précédents, et a également sorti juste avant sa prochaine performance qui est la nouvelle date Coachella en Octobre. Tout s’additionne! “

@GiddyOutMyWay

Halloween Coachella

Ces deux week-ends d’octobre mettraient le festival en pleine saison d’Halloween. Alors que les parcs d’attractions organisent leurs repaires d’Halloween, Coachella pourrait mettre une ambiance plus obsédante en octobre.

Le co-fondateur de l’application Vizer, Dylan Barbour, a partagé un gif de danse de Michael Myers.

Cet utilisateur a écrit: «Coachella pendant Halloween? JE SUIS PRÊT.”

Cet utilisateur prévoit déjà de se faufiler dans les boissons des Fêtes. «Moi et ma meilleure amie, nous faufilant dans un latte d’épices à la citrouille dans Coachella», a écrit @UnofficialJosh.

Cet utilisateur a écrit: “Coachella reportée à octobre est ce que les dieux d’Halloween voulaient.”

Coachella 2019 | Presley Ann / . pour Coachella

Cet utilisateur a promis de venir en costume. “On dirait que j’apporte ma tenue d’Halloween à Coachella cette année”, a écrit Moises Madrigal.

Cet utilisateur a suggéré un costume de groupe. «Qui veut être la sœur Sanderson [sic] avec moi?” A écrit John Castro.

Il est temps d’économiser pour la fête

Pour beaucoup, le report de sept mois leur donne sept mois de plus pour économiser de l’argent pour y assister. Personne ne veut que le coronavirus provoque une telle perturbation, mais ils regardent du bon côté.

Cet utilisateur a écrit: “faisant semblant d’être fou que Coachella soit déplacée mais à l’intérieur, je ris parce que maintenant je ne serai pas fauché le mois prochain.”

Zel est prêt à consacrer plus de temps à s’habiller pour Coachella.

Il me semble que j’ai 7 mois pour me faire arracher depuis que Mme Coachella est en octobre maintenant

– zel (@denzeldion) 10 mars 2020

Cet utilisateur célébrera également un jalon avant octobre. “Honnêtement, Coachella a été déplacée en octobre, c’est en quelque sorte la meilleure chose pour moi, j’aurai 21 ans, des tenues plus mignonnes, plus de temps pour économiser de l’argent.”

Il existe de nombreux tweets comme celui de cet utilisateur: “Coachella est reporté à octobre, ce qui signifie que j’ai plus de temps pour économiser de l’argent.”