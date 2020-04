Coblence s’associe à la Croix-Rouge pour combattre Covid-19

Toluca.- Afin de renforcer les connaissances acquises au cours de l’éducation de base, le Secrétaire à l’éducation de l’État du Mexique lance le deuxième appel pour le cours de préparation à l’entrée dans l’enseignement secondaire supérieur, destiné à tous les élèves inscrits en troisième année du secondaire au Mexique. les écoles de l’entité.

Ce cours prépare les étudiants à résoudre l’examen EXANI-I, qui est utilisé pendant le processus d’admission aux écoles préparatoires officielles (EPO), aux centres de baccalauréat technologique (CBT), au télé-baccalauréat communautaire (TBC), aux établissements du lycée. de l’État du Mexique (Cobaem), Collège des études scientifiques et technologiques de l’État du Mexique (CECyTEM) et Collège de l’enseignement technique professionnel de l’État du Mexique (Conalep).

Tenant compte de la contingence sanitaire qui est vécue dans le monde et respectant les protocoles de distance fixés par les autorités de santé, le cours sera dispensé par des enseignants du secondaire supérieur utilisant la modalité de distance à l’aide de plateformes numériques.

Les étudiants intéressés doivent accéder à la plate-forme du module de gestion globale de l’école du sous-secrétariat à l’enseignement supérieur moyen http://miges.semsgem.mx pour s’inscrire.

La liste des écoles et leurs places disponibles apparaitront dans le formulaire d’inscription, il faut en sélectionner une; Enfin, il est nécessaire d’envoyer un e-mail à cette adresse e-mail revenueems@semsgem.mx demandant les codes de classe.

Une fois l’étudiant inscrit, les professeurs en charge du cours donneront les indications des activités et évaluations à présenter; Les commentaires seront effectués via des outils tels que Hangouts Meet and Chat et les applications de chaque plate-forme.

Le cours commence le 25 avril et se termine le 23 mai pour 103 municipalités de l’entité, tandis que pour les étudiants des municipalités qui composent la région métropolitaine, le cours se terminera le 13 juin. Le processus d’inscription sera valide jusqu’au 1er mai.

Pour plus d’informations, le numéro de téléphone 722-275-8040, postes 1162 et 1167, est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

