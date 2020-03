Code Orange lance un clip d’animation pour son prochain excellent morceau, “Sulphur Surrounding”

L’un de mes propres albums les plus attendus de l’année est Code Orange«S SOUS, arrivant ce vendredi 13 mars.

Pour faire hype à la sortie de ce week-end, le groupe a partagé un excellent nouveau morceau, “Sulphur Surrounding”, avec un clip d’animation créé par Code Orange. Eric ‘Shade’ Balderose en streaming sur la chaîne YouTube du groupe.

“‘ Sulphur Surrounding ’est un chant cinématographique qui trouve Reba Meyers et Jami Morgan échanger des voix corrosives avec une adresse triste à ceux enterrés par l’insécurité et perdus dans un cycle sans fin d’objectivation », explique le communiqué de presse.

Morgan ajoute: “” Sulphur Surrounding “concerne vos relations les plus profondes qui deviennent manipulatrices, corrosives et finalement sans espoir. Hanté par la contrainte chimique. Fondu dans le cycle dépressif. Une autre étape de notre voyage sous. La chanson présente un autre plongeon stylistique sur les montagnes russes qui est UNDERNEATH. Bientôt, tout deviendra clair. »

Regardez, puis pré-commandez.

Depuis la sortie:

UNDERNEATH est dirigé par les singles incontournables «Swallowing The Rabbit Whole» et «Underneath», l’album ayant déjà reçu d’immenses critiques. Le Metal Hammer du Royaume-Uni a donné à UNDERNEATH le premier score de critique d’album parfait sur 10 sur 10 en 5 ans, saluant le LP comme «le premier album classique de la décennie». Kerrang! a décerné à UNDERNEATH une critique sans faille de 5K déclarant l’album «l’un des disques les plus puissants, cathartiques, satisfaisants sur le plan créatif et lourdement meurtriers de son époque». “‘ Undererneath ’sort de l’électronique noire et des synthés menaçants, se décollant sous la peau pour déchaîner la prochaine évolution de Code Orange,” a déclaré NPR avec Stereogum, “il pousse le son du groupe dans quelque chose de plus grand encore.” Rolling Stone a fait l’éloge de Code Orange, “des mélodies tranchantes et l’équilibre du groupe entre des riffs de guitare industriels hochet et anti-choc”, tandis que Revolver a décrit la nouvelle musique comme “une toute autre bête, et une monstrueuse à cela: affamée, énervée et imparable. “

UNDERNEATH est disponible en pré-commande avec des bundles et quatre coloris en vinyle en édition limitée, chacun avec une veste gatefold avec une couverture lenticulaire, également disponible. Produit par Morgan et Nick Raskulinecz avec le coproducteur Will Yip, UNDERNEATH propose une programmation supplémentaire de Chris Vrenna et a été mixé par Eric ‘Shade’ Balderose de Yip et Code Orange.

Voici des vidéos pour “Swallowing The Rabbit Whole” et “Underneath”: