Cody Simpson aborde les rumeurs de grossesse de Miley Cyrus

La relation de Miley Cyrus et Cody Simpson a duré plus longtemps que beaucoup de gens ne le pensaient. Ils ont commencé à sortir ensemble un peu plus d’un mois après l’annonce de la rupture entre Cyrus et Liam Hemsworth – et ils vont toujours bien aujourd’hui.

Maintenant, les fans sont convaincus qu’ils se préparent à fonder une famille et attendent leur premier enfant. Mais y a-t-il une vérité dans la rumeur? Voici un aperçu de leur relation et de ce que Simpson avait à dire sur le dernier bavardage entourant leur romance.

(L-R) Cody Simpson et Miley Cyrus | Jim Spellman / . Amérique du Nord; Jon Kopaloff / FilmMagic

Depuis combien de temps Miley Cyrus et Cody Simpson sortent ensemble?

Cyrus et Simpson étaient liés de façon amoureuse début octobre 2019 – un peu plus d’un mois après que des sources ont confirmé le 10 août que la chanteuse de «Wrecking Ball» s’était séparée d’Hemsworth, qu’elle a épousée en décembre 2018 après une relation de près de 10 ans.

Simpson a confirmé leur romance lors d’un événement à Los Angeles le 12 octobre, en disant (via Cosmopolitan): “Je suis très heureux. Nous sommes très, très heureux. … Nous avons juste une balle, oui, et c’est la partie la plus importante d’une relation, vous savez? “

La romance a progressé assez rapidement, les stars auraient rencontré les familles des autres et emménagé ensemble. Cyrus a même avoué qu’elle était tombée amoureuse. Aww!

Pourquoi les gens pensent que Miley Cyrus est enceinte

La spéculation a commencé lorsque Simpson a récemment déclaré au Sunday Telegraph qu’il aimerait retourner dans son Australie natale pour fonder une famille.

“Je voudrais bien sûr rentrer en Australie”, a-t-il déclaré (via Cosmopolitan). «L’Australie me manque beaucoup. J’aimerais revenir plus. J’aurai toujours un port d’attache à LA, mais l’Australie sera toujours numéro un. »

Lorsqu’on lui a directement demandé s’il reviendrait en Australie pour avoir des enfants, il a répondu: «Absolument, oui.»

Certains fans pensaient que Simpson laissait entendre que lui et Cyrus s’attendaient et ont exprimé leurs préoccupations sur les réseaux sociaux. Au moment de l’écriture, la crooner de Bangerz n’a pas encore répondu aux rumeurs, mais son petit ami s’est prononcé.

Ce que Cody Simpson a dit des rumeurs

Au cours de la semaine du 1er mars, Simpson est apparu sur Today Australia et a rejeté la spéculation.

“Oh oui, je suis enceinte depuis des années apparemment”, a déclaré Simpson, tirant les rires des hôtes. Il a ensuite partagé comment il gère la vie sous les projecteurs et fait l’objet de rumeurs incessantes.

“Vous devez juste prendre le rythme”, a-t-il déclaré (via E! News). «Ce que j’essaie de faire, c’est de me concentrer uniquement sur mon travail et ce qui est important pour moi, et pour moi, c’est mon travail et ma musique. Le reste vient avec. Tout cela en fait partie. Il vous suffit de prendre votre rythme et d’être cool avec. “

Homme intelligent.

Bien que Cyrus et lui ne s’attendent pas, Simpson a donné aux fans des choses à attendre: de la nouvelle musique et un livre de poésie, Prince Neptune. Vous pouvez en savoir plus sur ceux-ci via le E! Lien de nouvelles ci-dessus.