Cole Sprouse jouera dans la série de podcasts de huit épisodes “Borrasca” du scénariste de “Haunting of Hill House”

La star de “Riverdale” et un écrivain de “The Haunting of Hill House” de Netflix unissent leurs forces pour une série de podcasts de huit épisodes intitulée “Borrasca», Rapporte aujourd’hui Deadline.

Cole Sprouse sera à la fois la vedette et produira la série de thrillers de 30 minutes, qui a été écrite et créée par Rebecca Klingel («La hantise de Hill House» – Marques de témoins).

«Le podcast suivra Sam Walker, dont les parents le déménagent, lui et sa sœur, dans la pittoresque ville de montagne de Drisking, Missouri. Il devient rapidement clair qu’il peut y avoir plus dans la ville que ce qu’ils peuvent voir en surface. Lorsque sa sœur disparaît soudainement, Sam devient obsédé par le démêlage des traditions locales, les rimes et légendes juvéniles prenant un sens entièrement nouveau – et sombre – alors que de plus en plus d’adolescents continuent de disparaître. »

“Borrasca” devrait faire ses débuts en Avril 2020.