Colin Farrell a déjà lu le script de Batman et dit que c’est beau

Colin Farrell, avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, sera l’un des protagonistes de la nouvelle itération de Batman du réalisateur Matt Reeves. Farrell sera en charge de jouer le rôle de The Penguin et bien que The Batman soit toujours un mystère complet … L’acteur de 43 ans vient de révéler qu’il a déjà lu le scénario du film et l’a même décrit comme un très beau travail. Il peut exagérer, car je doute qu’il ait pu parler négativement de son propre travail, mais faisons confiance aux paroles de Farrell.

Sur le programme Jimmy Kimmel Live!, Farrell a déclaré que lui et Reeves avaient travaillé sur son personnage. Il a mentionné qu’ils avaient résolu ensemble certains détails de son nouveau rôle en tant que pingouin, mais il a ajouté que le script du film l’avait laissé … disons qu’il était sans voix.

«Je suis toujours en train de parler avec Matt Reeves, qui est le réalisateur et qui a écrit le scénario (de Batman). Il a écrit un script vraiment beau, sombre et émouvant, vraiment beau », a déclaré Farrell.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà lu le script complet, Farrell a expliqué:

«Oui, avec une chaîne autour de mon bras et un script cryogéniquement figé, tout est très secret. Mais c’est un très beau scénario qu’il a écrit et il a un vrai amour », a-t-il annoncé.

Sur The Penguin, Farrel a également mentionné que le personnage pourrait l’amener à prendre du poids, car, comme vous vous en souviendrez, le méchant comique n’est pas le personnage le plus mince de l’histoire, encore moins le plus grand. Il est donc possible que Farrell ait quelques défis à relever. “Mais j’ai du temps pour manger et pour rétrécir”, a-t-il plaisanté.

Il a également ajouté que dans trois semaines, le tournage du film va commencer.

Le batman Il sera présenté le 25 juin 2021.