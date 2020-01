Colin Farrell fait le plein pour le pingouin dans de nouvelles photos

Depuis que Robert Pattinson a été enfermé pour le rôle principal dans The Batman de Matt Reeves, les fans attendent avec impatience des nouvelles de qui le rejoindra dans le film. Et heureusement, les pièces commencent enfin à se réunir.

Bien que les négociations aient finalement échoué avec Wolf of Wall Street et la star de Superbad Jonah Hill, Warner Bros.a rapidement trouvé son Riddler dans Il y aura du sang Paul Dano et sa Catwoman à Zoe Kravitz. Après cela, nous avons appris que le studio avait commencé à tourner autour Collin Farrell pour jouer l’ennemi aviaire de Gotham, le Pingouin. Et tandis que des noms comme Josh Gad, Seth Rogen, Nicholas Hoult et Toby Jones étaient tous attachés à la pièce à un moment ou à un autre, la star de Fantastic Beasts l’a finalement accrochée.

En fait, nous l’avons regardé sur le tournage la semaine dernière et maintenant, l’acteur a été repéré une fois de plus et ressemble beaucoup plus au Oswald Chesterfield Cobblepot que nous connaissons dans les bandes dessinées. Certes, il est encore loin de la représentation classique du méchant, mais comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, il commence définitivement à faire le poids en commençant sa transformation en Pingouin.

Ces photos ne sont pas prises sur le tournage de The Batman, mais étant donné que Farrell tourne actuellement le film, c’est clairement à quoi il ressemblera quand il y apparaîtra. Bien que vraisemblablement, il y aura aussi un maquillage lourd et probablement des effets visuels pour compléter l’apparence du personnage.

En tout cas, ce sont les clichés les plus clairs que nous ayons eu Colin Farrell Pourtant, depuis qu’il a commencé la production sur The Batman et que la photo continue de se rassembler, j’espère que cela ne prendra pas trop de temps avant que Warner Bros nous donne un aperçu officiel du Pingouin et des nombreux autres personnages qui peupleront la version de Matt Reeves de Gotham City.