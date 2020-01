Colin Trevorrow aurait-il écrit un scénario moins conflictuel?

Remontez cinq ans en arrière et tout le monde pensait que Colin Trevorrow allait écrire et réaliser le dernier film Star Wars de la saga Skywalker. À l’époque, tout le monde pensait qu’il serait le meilleur choix après avoir réalisé et écrit un long métrage à succès dans Jurassic World et étant un grand fan de Star Wars. Il a en effet écrit un script pour l’épisode IX, mais Lucasfilm n’était pas d’accord avec son histoire ou son attitude personnelle.

Ces éléments d’histoire n’ont été que partiellement révélés. Une chose confirmée est qu’il n’aurait pas ramené un personnage central vu dans The Rise of Skywalker. Pour de nombreux fans, cela aurait pu être mieux.

Prenons une minute pour regarder la réalité alternative et voir ce qui se serait passé si Trevorrow avait réussi à être l’auteur qui a terminé l’histoire de Skywalker. En fin de compte, il a reçu un crédit d’histoire partiel.

Aurait-il été préférable de ne pas faire revenir Palpatine?

L’une des plus grandes divisions de fans de TRoS est la révélation de Rey étant la petite-fille de Palpatine. Même si cela établit la justification ultime du nom de Skywalker à la fin, la façon dont Palpatine / l’Empereur est revenu à la vie après avoir été tué dans Return of the Jedi n’a toujours pas vraiment été expliquée.

Selon des rapports, J.J. Abrams a expliqué comment cela s’est produit dans son script initial jusqu’à ce qu’Abrams et son éditeur décident d’expliquer que les choses brouilleraient l’histoire globale. Peut-être que oui, mais certains considéraient la confusion de cet angle d’intrigue comme l’une des principales faiblesses du film.

Pour ceux qui soutiennent la narration plus audacieuse de Rian Johnson, la fin de TRoS était juste un peu trop pratique. Une partie de cela consiste à réussir à désactiver le nouveau Premier Ordre en appelant des centaines de personnes et d’êtres de la galaxie à aider. S’il y a peut-être une certaine logique dans la façon dont les vraies batailles sont gagnées, avoir la victoire de la Résistance si rapide rend les choses précipitées.

Ces éléments et bien plus ont fait du dernier film Skywalker un sac mixte pour beaucoup trop de gens. Si le script de Colin Trevorrow avait progressé, il se serait concentré sur d’autres points de l’intrigue autres que Palpatine, selon les récentes révélations des médias.

Le script Trevorrow a-t-il été extrait de toute façon?

Abrams et son co-scénariste Chris Terrio disent qu’ils ont commencé leur propre script à partir de zéro et n’ont pris aucun élément du traitement original de Trevorrow. Cependant, ils admettent qu’il pourrait y avoir eu un croisement inconscient des idées, même s’ils affirment qu’ils n’ont pas vu son scénario.

De toutes les preuves disponibles, Trevorrow aurait fait de Leia le centre d’importance dans le dernier épisode sur Rey. Bien sûr, il ne savait pas que Carrie Fisher mourrait un an après l’écriture du scénario. La façon dont Lucasfilm aurait géré ce problème si Abrams n’avait pas été repris est une question à méditer dans le scénario de réalité alternative.

Il est possible que Trevorrow aurait dû faire une réécriture complète de dernière minute, ou Abrams et Terrio auraient pu être choisis à la 11e heure pour déterminer comment gérer Leia.

Connaître Leia aurait été considéré comme le centre de l’histoire car le vrai dernier Jedi sonne plus qu’un peu attrayant. Rey aurait toujours été formé par Leia comme on le voit (trop brièvement) dans TRoS.

L’histoire de Trevorrow a-t-elle bouclé la boucle à la fin?

Pour les fans de toute la saga Star Wars, la fin de The Rise of Skywalker est toujours émotionnelle et a tout ramené au début. On ne sait toujours pas si Trevorrow voulait faire quelque chose de similaire au service des fans.

Beaucoup veulent que Lucasfilm publie le script de Trevorrow quelque part afin que les fans puissent voir ce qu’il a de plus en tête. En se basant sur le fait qu’il ait placé Leia comme personnage central, il est possible qu’il ait écrit sa version en pensant aux fans d’origine.

À cet égard, Trevorrow et Abrams / Terrio n’étaient peut-être pas trop loin de leurs visions. Seul Rian Johnson reste l’écrivain exclu de Star Wars qui aurait probablement fait quelque chose de très différent s’il avait écrit l’épisode IX. Il faut se demander s’il a écrit un brouillon pour l’épisode IX dans sa tête qu’il partagera un jour avec ses fans.