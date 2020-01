Colin Trevorrow confirme le titre rumeur de son “ Star Wars: Episode IX ”

Colin Trevorrow a confirmé qu’il avait indiqué que le titre de sa version de Star Wars: Episode IX était exact.

Le pilote de Jurassic World, Colin Trevorrow, a été initialement sollicité pour co-écrire et diriger le neuvième chapitre de la principale série Star Wars, qui servirait de conclusion à la saga Skywalker lancée par George Lucas en 1977. Cependant, des différences créatives ont entraîné des séparations de Lucasfilm avec Colin Trevorrow et le recrutement du réalisateur de Star Wars: Le Réveil de la Force JJ Abrams pour clôturer la trilogie de la suite.

Alors que Colin Trevorrow et son partenaire d’écriture fréquent Derek Connolly ont conservé un crédit d’histoire pour The Rise of Skywalker, il semble qu’une grande partie de leur vision originale pour l’épisode IX a été retravaillée après qu’Abram a rejoint le projet. Cependant, les informations sur les scripts et les concept-arts de Star Wars: Episode IX de Colin Trevorrow ont fait surface, y compris un titre rumeur pour la vision du cinéaste sur l’histoire. Plus tôt cette semaine, Colin Trevorrow a accédé à son compte Twitter officiel pour confirmer que son titre pour la neuvième entrée dans la saga Skywalker était Star Wars: Duel of the Fates, qui partage le nom d’une célèbre pièce musicale de John Williams pour The Phantom Menace.

Vous pouvez consulter le post ci-dessous pour voir les commentaires de Colin Trevorrow sur Star Wars: Episode IX.

Oui, cela vient de Duel of the Fates. Mais je ne tuerais jamais R2… il a juste pris un mauvais coup. Cela nous arrive à tous. https://t.co/ekGMRUdV2g

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 24 janvier 2020

Que pensez-vous du titre de Colin Trevorrow pour Star Wars: Episode IX? Aimeriez-vous en savoir plus sur la vision originale de Colin Trevorrow pour le dernier chapitre de la saga Skywalker? Sound-off dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles.

Source: Colin Trevorrow

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.