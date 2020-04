Collection de fonctionnalités animées Marvel ajoutée à Netflix

Netflix a récupéré les droits mondiaux de certains énormes films d’animation Marvel de la fin des années 2000 et du début des années 2010. Pour certaines régions, ils les ont déjà vues en streaming, mais pour la plupart, cela sera probablement une surprise car Disney a pris la majeure partie de sa bibliothèque Marvel. Voici un aperçu des nouveautés et pourquoi elles ne sont pas sur Disney +.

Au total, Netflix a récupéré quatre des fonctionnalités d’animation Marvel publiées entre 2008 et 2011 aujourd’hui. La plupart des régions Netflix les diffusent désormais, y compris Netflix au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et plus encore.

La plupart des films suivants ont déjà été diffusés sur Netflix, mais comme vous le savez peut-être en suivant notre section qui sort bientôt, les titres sont sous licence pour différents services et se déplacent tout le temps.

Quels nouveaux films d’animation Marvel sont sur Netflix?

Voyons maintenant ce que les films d’animation Marvel ont frappé Netflix aujourd’hui:

Hulk Vs. – Film d’animation 2009 réalisé par Sam Liu et Frank Paur. Il voit Hulk affronter Thor et Wolverine de X-Men.Next Avengers: Heroes of Tomorrow – sorti en 2008, ce film réalisé par Jay Oliva et Gary Hartle parle des enfants des Avengers affrontant les ennemis qui ont tué leurs parents.Planet Hulk – hit de 2010 réalisé par Sam Liu et concerne Hulk en exil sur une planète et vendu en esclavage.Thor: Contes d’Asgard – Film de 2011 réalisé par Sam Liu qui explore certaines des premières aventures de Thors avec son frère Loki.

Notamment, tout ce qui a été publié avant 2008 n’a pas frappé Netflix aujourd’hui. Ces titres incluent Doctor Strange: The Sorcerer Supreme, The Invincible Iron Man, Ultimate Avengers 2: Rise of the Panther et Ultimate Avengers: The Movie.

Pourquoi les films d’animation Marvel ne sont-ils pas sur Disney +?

Pourquoi ces titres sont-ils sur Netflix et non Disney +? Eh bien, ils n’appartiennent pas à Disney ou à 20th Century Fox. Au lieu de cela, ils ont été distribués et détenus par Lionsgate. Cela signifie que Lionsgate a également le contrôle sur qui il octroie les licences des titres et dans ce cas, ils sont maintenant sur Netflix.

Bien sûr, il y a un peu de chevauchement ici avec l’achat de Marvel par Disney en 2009, mais c’est parce que les films ont été éclairés en 2004 dans le cadre d’un accord expansif.

Cela ne veut pas dire que ceux-ci ne pourraient finalement pas laisser Netflix en faveur de Disney +. En fait, il est probablement dans l’intérêt de Disney d’affirmer cela à terme.

Allez-vous regarder ces nouveaux films Marvel sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.