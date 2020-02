Colton Underwood admet qu’il a renversé les «vies à l’envers» de Randolph

La famille de Cassie Randolph n’était pas si sûre de Colton Underwood lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois. Matt Randolph, le père de Cassie, s’est même rendu au Portugal pour dissuader sa fille d’aller plus loin dans l’émission.

Peu de temps après le tournage, Underwood a assuré à Bachelor Nation qu’il était en bons termes avec les Randolph (même Matt).

Cassie Randolph et Colton Underwood | Morgan Lieberman / .

Dans une récente interview que Underwood et Cassie ont faite avec le podcast de Cody Cast, Underwood dit qu’il y a une section dans son prochain livre, “The First Time”, où il remercie la famille de sa petite amie de l’avoir laissé “retourner leur vie à l’envers.”

«Il y a une section où je peux remercier les gens et je remercie la famille Randolph de m’avoir permis d’entrer et de retourner leur vie à l’envers. Je veux dire que c’est essentiellement ce qui s’est passé après le spectacle. Et je parle des batailles de vraiment avoir du mal à me retrouver et à toujours savoir qui tu es et ce que tu veux de la vie pendant que tu t’occupes de ça et c’était écrasant pour moi. J’ai parfois eu du mal avec ça », a-t-il dit.

Comment la vie de Cassie Randolph et Colton Underwood a changé depuis ‘The Bachelor’

La vie de Randolph et Underwood (ainsi que celle de leurs familles) a beaucoup changé depuis leur saison de The Bachelor.

D’une part, ils sont constamment arrêtés par les fans.

“La plupart des gens sont très respectueux, dites bonjour, applaudissements, et nous continuons notre chemin, mais c’est juste agréable de voir les gens sourire”, a déclaré Underwood. «S’ils veulent s’arrêter et prendre une photo, nous le faisons. Mais je pense que le spectacle est tellement unique qu’ils ont l’impression de nous connaître personnellement. Vous savez, je vois pourquoi ils se rapportent. C’est un bon moment. “

Cassie accepte que les membres de Bachelor Nation leur parlent comme s’ils étaient amis.

“Nous allons faire notre truc avec la famille de Colton et ils viendront et se diront:” Oh mon Dieu, comment vas-tu? “Et je me dis:” Je pense que je ne les ai pas rencontrés auparavant mais je ne les ai pas ” t sais.'”

Comment Cassie Randolph et Colton Underwood restent ancrés

Le conseil de Randolph pour les futures stars du baccalauréat ou pour toute personne qui est soudainement devenue célèbre est de rester proche de ses amis et de sa famille.

«C’est définitivement un énorme changement de vie parce que je pense qu’avant de m’y lancer, je n’avais aucune idée que la vie changerait autant. Vous savez, vous ne vous y attendez pas. Mais je pense que la seule chose qui m’a tellement ancré est de garder les mêmes personnes autour de moi et de rester proche de ma famille et de mes amis constants. Et avoir une relation qui me motive vraiment. Et sans oublier: n’y avez pas droit. Tout le monde n’est qu’une personne. Même si vous vous ennuyez dans des situations, non, car ce ne sont que des gens et ils sont ravis de vous voir et ce n’est pas grave », a-t-elle déclaré.

Underwood a la même stratégie: “Restez avec les gens qui étaient là avant tout.”

Lire la suite: Mike Johnson a été aperçu avec ce candidat de la saison «Bachelor» de Peter Weber