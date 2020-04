Colton Underwood espère que la saison de «The Bachelorette» de Clare Crawley change la franchise

Colton Underwood, la star de la saison 23 de Bachelor, répand tout le thé tout en faisant la promotion de son nouveau livre, The First Time: Finding Myself and Looking for Love sur Reality TV. Maintenant hors de son contrat, l’homme de 28 ans a affirmé que la série ABC l’a manipulé et a mis le drame avant de l’aider à trouver l’amour. Cela dit, Underwood réserve toujours des sentiments compliqués envers la franchise et espère que les individus derrière The Bachelor changeront lorsque la saison de Clare Crawley de The Bachelorette sera filmée.

Colton Underwood appelle la production «The Bachelor»

Dans une interview avec le Los Angeles Times, Underwood est entré dans les détails de la manipulation de la production pendant The Bachelor. Il a abordé les doubles standards placés autour de sa virginité, notant que la série de téléréalité l’a jouée.

«Je l’ai juste suivi et j’ai gardé la bouche fermée parce que c’était ce qu’on m’avait dit de faire», a déclaré Underwood. “Je me rendais compte” Je vais bien avec vous, les gars se moquent de temps en temps. ” c’est à ce moment-là que c’était difficile pour moi. »

Pendant ce temps, Underwood a révélé que The Bachelor a franchi les lignes en ce qui concerne sa relation avec son choix final, Cassie Randolph. Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent pas, Randolph s’est auto-éliminé rapidement après les villes natales. Mais Underwood a déclaré que la production avait fait des choses pour pousser son départ.

Underwood a déclaré au Los Angeles Times:

Si vous allez faire un show, donnez-moi au moins une chance de finir avec la fille dont je suis tombée amoureuse. Votre travail en tant que spectacle est de nous rapprocher. Je comprends que nous l’avons fait [come together] à la fin. Mais je devais le prendre en main et être extrême avec ça. Ils apprécient leur émission de télévision plus que l’histoire d’amour qu’ils promeuvent toujours. En fait, il y a des choses que vous avez faites qui nous ont séparés et si je ne me défendais pas, je ne serais probablement pas avec Cassie aujourd’hui.

Plus tard, Underwood a finalement expliqué pourquoi il avait demandé à quatre pères la permission d’épouser leurs filles. L’ancien célibataire a indiqué qu’il savait qu’il choisirait Randolph. Cependant, les producteurs ont continué à harceler Underwood jusqu’à ce qu’il ait la conversation.

“Ce sont des trucs acharnés”, a déclaré Underwood. «Ils peuvent faire un meilleur travail en prenant du recul et en laissant aux candidats le contrôle de leur amour et de leur histoire.»

Colton Underwood espère que la franchise «The Bachelor» changera pour la saison de Clare Crawley de «The Bachelorette»

Voir ce post sur Instagram

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Un post partagé par Peter Weber (@pilot_pete) le 12 mars 2020 à 21h15 PDT

Il semble maintenant que les remarques de Underwood sont toujours pertinentes pour les saisons actuelles de la franchise The Bachelor. En parlant avec Entertainment Tonight, Underwood s’est prononcé contre la saison de Peter Weber, qui a terminé sa finale turbulente le 10 mars.

“J’aurais juste aimé voir Peter se défendre davantage et poser son pied”, a déclaré Underwood. “Je ne dis pas seulement de tenir tête à certaines des femmes de sa saison, mais même avec la production et les choses qui se passent dans les coulisses. J’aurais juste aimé que Peter me dise: «Écoutez les gars, c’est ce que je veux. C’est ce que nous devons comprendre. Nous devons y arriver. »»

Mais même ainsi, Underwood a de l’espoir pour le changement lorsque Crawley filme sa saison de The Bachelorette.

«J’aime la franchise, vraiment. J’espère juste qu’ils changeront », a déclaré Underwood dans l’interview ci-dessus avec le Los Angeles Times. «Mais je pense que cette année en est l’occasion avec Clare. J’espère que vous n’aurez pas à manipuler une femme adulte de 38 ans pour faire des choses. J’espère qu’elle ne joue à aucun jeu. “

Cela dit, l’ancien célibataire pense que Crawley peut s’en sortir. Elle est, après tout, la femme qui a hardiment mis Juan Pablo Galavis à sa place pendant sa saison.

“Clare semble être celle qui se lèvera et dira:” C’est ce qui va se passer. Vous allez me respecter et honorer mes souhaits de cette façon », a déclaré Underwood.

