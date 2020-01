Columbia Pictures ramène la franchise «Anaconda» sur grand écran avec un nouveau film!

La résurgence de l’horreur aquatique continue!

Après avoir engendré trois suites et un film croisé dérivé avec la franchise Lake Placid (non vraiment, c’est totalement arrivé), le film de 1997 Anaconda obtient un remake, rapporte THR.

“Columbia Pictures développe une toute nouvelle et toute moderne prise sur le film culte”, note le site, en embauchant Evan Daugherty (Blanche-Neige et le chasseur, Teenage Mutant Ninja Turtles, Tomb Raider) pour écrire le script. Les sources du site décrivent le film comme une «réimagination» de l’original, Columbia planifiant une production à gros budget dans la veine de The Meg.

Le film original a été réalisé par Luis Llosa, et il présentait une distribution d’ensemble comprenant Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson et Danny Trejo.

Dans le film de 1997, une équipe de tournage est prise en otage par un chasseur fou, qui les force dans sa quête pour capturer le plus grand – et le plus meurtrier – serpent du monde.