Combattez comme une fille, Elba vs Block et plus – / Film

Si vous pensiez que nous en avions fini avec le contenu Quibi rouge et chaud – détrompez-vous! Le service de streaming naissant, spécialisé dans les contenus courts, vient de publier toute une série de nouvelles bandes-annonces. Parce que même si le service vient de démarrer avec une tonne de nouveaux spectacles, il y a encore plus à venir. Les nouveaux titres incluent Fight Like a Girl, Elba vs Block, Let’s Roll avec Tony Greenhand et Agua Donkeys. Et je vous le promets, ce sont tous de vrais spectacles.

Se battre comme une fille

Vous voulez plus de Quibi? Tu l’as eu. Voici Se battre comme une fille, une émission de téléréalité sur le thème de la lutte où «Stephanie McMahon associe une superstar de la WWE à une jeune femme aux prises avec un problème personnel qui la retient. Les Superstars de la WWE puisent dans leurs propres expériences de vie pour aider leurs stagiaires à surmonter les obstacles et à devenir des versions plus dures, plus fortes et plus saines de leur ancien moi à l’intérieur comme à l’extérieur. » La série présentera des apparitions de Sasha Banks, Brie Bella, Nikki Bella, Alexa Bliss, Sonya Deville, Charlotte Flair, Nia Jax, Becky Lynch, et Natalya. Et comme je ne regarde pas la lutte, je n’ai aucune idée de qui sont ces personnes. Fight Like a Girl arrive sur Quibi 13 avril.

Elba vs Block

Idris Elba est l’une des célébrités testées positives pour le coronavirus – mais il semble bien se porter, ce qui est bien. Et il a aussi un nouveau spectacle Quibi – Elba vs Block. Une autre série non scénarisée, qui révèle que l’île d’Elbe et «l’un des pilotes les plus en vogue de la planète, Ken Block, s’affrontent dans une rivalité hilarante et pleine d’action alors qu’ils s’affrontent à travers des cascades de plus en plus scandaleuses pour prouver la voiture et qui conducteur, est le meilleur. ” Cela aussi arrive le 13 avril.

Roulons avec Tony Greenhand

Qui est Tony Greenhand? C’est un «artiste de cannabis de renommée mondiale», ce qui, je suppose, est quelque chose que vous pouvez être! Dans Roulons avec Tony Greenhand«Tony Greenhand et ses créations fumables ont attiré une clientèle de premier plan, le propulsant comme l’une des figures les plus notables de l’industrie croissante de la marijuana. Dans chaque épisode, Tony se connecte avec une célébrité différente passionnée d’herbe pour réaliser leurs rêves communs les plus fous. » Les gens qui se présentent sur le spectacle comprennent Hannibal Buress, Blake Anderson, Bella Thorne et Dani Thorne, Nikki Glaser, et Ron Funches. Date de première? Tu l’as deviné – 13 avril.

Agua Donkeys

Enfin, voici…Agua Donkeys. Il s’agit de l’un des «films en chapitres» de Quibi, ce qui signifie qu’il s’agit d’une histoire divisée en plusieurs mini-épisodes. Ici, “C’est toujours l’été pour les ânes Agua alors qu’ils recherchent le bronzage parfait, l’ambiance parfaite et le mélange parfait de brome et de chlore pour entretenir certaines des piscines d’arrière-cour les plus” malades “de leur ville natale de l’Utah.” Le spectacle a été créé, écrit par et stars Député Cunningham & Jeremy Jackson. Encore une fois, cela arrive 13 avril.

Articles sympas du Web: