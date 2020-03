Combien a été Emily Blunt payée pour «A Quiet Place 2»?

Emilie

Blunt est surtout connue pour ses apparitions dans les films Mary Poppins Returns

et Le diable porte Prada. Elle devrait apparaître dans la suite de A

Endroit calme. Voici combien Emily Blunt aurait été payée pour A Quiet

Place 2.

Films et émissions de télévision d’Emily Blunt

Emily Blunt à la première de A Quiet Place 2 | Jason Mendez / .

Emily Blunt a fait ses débuts au cinéma dans le film Warrior de 2003

Reine. Après cela, elle a fait ses débuts à la télévision dans le TV 2003

film Henry VIII. Blunt a continué d’apparaître à la télévision jusqu’à ce qu’elle

sa grande pause dans le film de 2006 Le Diable s’habille en Prada. Cela a conduit à d’autres

apparitions au cinéma, dont Looper (2012), Into the Woods (2014),

Sicario (2015), La Fille du train (2016), Un endroit tranquille

(2018), et Mary

Retours Poppins (2018).

Les films d’Emily Blunt les plus rentables

Emily Blunt | Frazer Harrison / .

Au moment où nous écrivons, le film le plus rentable de Blunt est le

1994 film Edge of Tomorrow, qui a des gains au box-office mondial de

plus de 370 millions de dollars. Ses autres films les plus rentables incluent Mary Poppins

Retours, avec un bénéfice mondial au box-office de plus de 349 millions de dollars; UNE

Quiet Place, avec un chiffre d’affaires mondial de plus de 336 millions de dollars;

et The Devil Wears Prada, avec des revenus mondiaux de plus de 326 $

million.

Emily Blunt et John Krasinski étaient réticents à faire ‘A Quiet Place 2’

Blunt et son mari, John Krasinski, n’étaient pas sûrs de faire une suite à A Quiet Place. Blunt a dit à Variety qu’elle et Krasinski avaient leurs réserves. Selon la publication, Krasinski n’était pas certain de pouvoir produire un film aussi réussi que le premier. “Nous étions tous les deux très réticents et énervés à l’idée d’essayer d’en faire un autre”, a déclaré Blunt à Variety. “Beaucoup de gens sont entrés dans le studio et ont essayé de présenter des idées et nous nous disions tous les deux:” Nous n’allons pas le faire. “”

Heureusement, Krasinsky a changé d’avis depuis quelques mois

après la sortie de A Quiet Place. «J’ai eu cette petite idée, qui était de

faire [Millicent Simmonds] la tête du film », a déclaré Krasinski à Variety.

“Non seulement je pensais qu’elle donnerait une performance incroyable, ce que je savais qu’elle

pourrait faire, son personnage ouvre la porte à tous les thèmes que je traitais dans

le premier film. ” Blunt a déclaré à la publication qu’elle avait accepté de faire un deuxième versement

du film après avoir appris à quoi ressemblerait la séquence d’ouverture.

Combien a été Emily Blunt payée pour «A Quiet Place 2»?

Emily Blunt a reçu un salaire estimé à 12 millions de dollars pour

13 millions de dollars pour son apparition dans A Quiet Place 2, rapporte

Variété.

Quelle est la prochaine étape pour Emily Blunt

Blunt a de nombreux projets en préparation pour l’année à venir

et au-delà. Après A Quiet Place 2, l’actrice prévoit d’apparaître dans Jungle

Croisière aux côtés de Duane «The Rock» Johnson. Selon Variety,

Blunt a reçu entre 8 et 10 millions de dollars pour son apparition dans le

film. D’autres films dans lesquels Blunt devrait apparaître sont Wild Mountain Thyme,

L’anglais et ne pas s’estomper.

