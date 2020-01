Combien de films Ben Affleck et Matt Damon sont-ils apparus ensemble?

Ben Affleck et Matt Damon ont chacun eu une carrière cinématographique réussie à part entière avec des dizaines de films entre eux, mais leur notoriété commune a une réputation bien connue.

Depuis qu’ils ont écrit et joué dans leur tube surprise de 1997, Good Will Hunting, Matt Damon et Ben Affleck sont restés l’une des amitiés les plus durables d’Hollywood et des partenariats créatifs inspirants. Depuis la fin des années 90, ils ont travaillé ensemble sur plusieurs films et sur plusieurs projets télévisés.

Voyons ce qu’ils ont fait jusqu’à présent et ce qu’ils envisagent encore de faire en équipe dans les années à venir.

Les premières années d’Affleck et Damon ensemble

MATT DAMON, BEN AFFLECK | Adam Rose / Walt Disney Television via .

Affleck et Damon ont grandi ensemble dans le Massachusetts et sont amis depuis respectivement 8 et 10 ans. Après un certain temps d’écart au collège, les deux se sont bientôt retrouvés à Los Angeles, se poussant à auditionner continuellement et à poursuivre leurs objectifs dans l’industrie qu’ils aimaient.

Cela peut surprendre certains de savoir que Good Will Hunting n’était pas la première fois que le duo était ensemble sur grand écran. En 1989, ils ont tous deux travaillé comme figurants dans Field of Dreams. En 1992, ils ont travaillé sur le film School Ties où Damon avait un rôle principal aux côtés de Brendan Frasier, et Affleck a joué un rôle mineur.

Dans le film Glory Daze de 1995, cette dynamique s’est inversée. Affleck était la star du film, incarnant Jack, un jeune diplômé en colère, qui se frayait un chemin au début de l’âge adulte. Damon n’était qu’un acteur mineur dans ce film.

Le script de Good Will Hunting a commencé comme un projet de collège pour Damon, et alors que les deux vivaient ensemble à Los Angeles, Affleck a commencé à aider Damon à étoffer et à améliorer le script. Leur produit final achevé leur a valu l’Oscar du meilleur scénario original.

«Project Greenlight» et «The Runner»

À la fin de 2001, le couple a sorti sa série documentaire Project Greenlight, qui visait à présenter les cinéastes en devenir dans leur voyage pour créer de nouveaux films. L’émission n’a reçu que deux saisons sur HBO et a ensuite été reprise par Bravo pour une troisième saison avant de rester en sommeil pendant dix ans. En 2015, HBO a repris une dernière saison de l’émission mais a décidé de ne pas continuer pour une cinquième saison.

Cependant, le couple n’a pas été dissuadé de continuer à créer et a finalement pu produire son émission de téléréalité de longue date, The Runner, en 2016.

L’émission a suivi un seul coureur alors qu’il traversait les États-Unis en essayant d’éviter les «poursuivants» sur sa queue qui ont reçu des indications sur la localisation du coureur par les téléspectateurs à la maison.

Le plus récent projet d’Affleck et Damon

Au total, Affleck et Damon sont apparus dans environ neuf longs métrages ensemble à la fin des années 90 et au début des années 2000, huit si vous ne comptez pas leur passage supplémentaire dans Field of Dreams. Certains des films les plus connus dans lesquels ils sont apparus sont Chasing Amy, Dogma et les films Jay et Silent Bob.

D’autres, comme Jersey Girl et The Third Wheel, n’étaient pas aussi connus ou bien reçus. Dans chaque film, ils sont apparus ensemble, généralement l’un ou l’autre a la plus grande partie, ou les deux apparaissent comme des personnages mineurs. Les deux sont assez équilibrés en termes de compétences et de notoriété et semblent avoir un bon compromis en travaillant ensemble.

Malgré leurs nombreuses apparitions à l’écran et projets télévisés communs, en ce qui concerne l’écriture, ils n’avaient pas écrit un film ensemble depuis Good Will Hunting. Cependant, tout cela a changé récemment.

Le couple est de retour ensemble et a ajouté un troisième écrivain dans le mélange, l’écrivaine nominée aux Oscars Nicole Holofcener (Can You Ever Forgive Me?).

Ensemble, ils ont écrit une adaptation à l’écran du livre d’Eric Jager, The Last Duel. Les deux protagonistes du film, réalisé par Ridley Scott, et pour l’instant la date de sortie du film est fixée pour Noël 2020.