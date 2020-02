Combien de films Robert De Niro et Joe Pesci ont-ils réalisés ensemble?

Quand on pense aux films de Martin Scorsese, il est naturel de penser au visage de beaucoup de ces films: Robert De Niro. À partir de Mean Streets (1973) et passant par The Irishman (2019), De Niro est apparu dans neuf films réalisés par Scorsese à ce jour.

Bien sûr, c’est le calibre de ces productions qui rend la connexion Scorsese-De Niro si importante pour le cinéma. Prenez Raging Bull, un film classé par la critique parmi les plus grandes œuvres des années 1980.

Alors que De Niro porte l’image avec sa performance de puissance en tant que Jake La Motta, il ne le fait certainement pas seul. Joe Pesci, dans son premier grand rôle au cinéma, mérite une part de crédit. (Les deux ont reçu des nominations aux Oscars pour Raging Bull; De Niro a remporté le prix du meilleur acteur.)

La connexion De Niro-Pesci a gardé les films forts à venir dans les quatre décennies depuis Raging Bull. Qu’elle soit dirigée par Scorsese, Sergio Leone ou De Niro lui-même, elle fait partie des collaborations les plus fructueuses de cette époque.

La 1ère équipe De Niro-Pesci est venue dans «Raging Bull»

Robert de Niro et Joe Pesci travaillent sur le tournage de «Raging Bull». | Sunset Boulevard / Corbis via .

Lorsque vous apprenez comment Pesci a fini dans Raging Bull, vous conviendrez que c’est un petit miracle qu’il ait obtenu le rôle. Cela est arrivé parce que De Niro avait vu Pesci dans une image B semi-obscure appelée Death Collector (alias Family Enforcer) et l’avait recommandé pour une audition à Scorsese.

Pesci a fait l’impression souhaitée sur Scorsese et a obtenu le rôle. (Tout comme Frank Vincent, l’ancien partenaire de comédie de Pesci.) Compte tenu du succès de cette production, vous ne pourriez pas être surpris lorsque les deux sont apparus quelques années plus tard dans Once Upon a Time in America de Leone.

Cette image a représenté une autre grande secousse pour la carrière de Pesci, mais elle ne lui a pas valu beaucoup plus de rôles principaux dans les années 80. Son prochain grand film est venu quand il a fait équipe avec De Niro et Scorsese à nouveau pour Goodfellas. Pour cette performance, Pesci a remporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin.

Pesci est devenu un nom familier à ce moment-là au début des années 90, et My Cousin Vinny (1992) l’a poussé au-dessus. Mais il ferait encore quatre films avec De Niro, et les deux que Scorsese réalisait étaient énormes.

“The Irishman” est le 7ème film que De Niro et Pesci ont réalisé ensemble

Martin Scorsese, Robert De Niro, Paul Sorvino, Ray Liotta et Joe Pesci | La collection d’images LIFE via .

Après sa victoire aux Oscars, My Cousin Vinny, et ses apparitions dans les franchises Home Alone et Lethal Weapon, Pesci avait solidifié sa place de grande star hollywoodienne. En 1993, il est apparu dans A Bronx Tale, le premier film de De Niro. (De Niro joue également dans le film.)

Lorsqu’il a fait Casino avec De Niro et Scorsese en 1995, le rôle de Pesci s’est poursuivi. Cela a fait cinq films en collaboration avec De Niro. En 2006, un petit rôle dans The Good Shepherd (également réalisé par De Niro), en a fait six films dans lesquels les deux sont apparus ensemble.

Au début des années 2000, Pesci avait surtout arrêté de jouer. Il n’est sorti de sa retraite que pour le film de son ami. Au-delà de cela, personne ne pouvait être sûr qu’ils le reverraient même dans un grand film. Cela n’est arrivé que lorsque De Niro et Scorsese l’ont amené sur le champ de bataille pour l’Irlandais.

