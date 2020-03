Combien de fois Kate Winslet s’est-elle mariée?

L’une des actrices les plus aimées d’Hollywood, la star du Titanic, Kate Winslet, est connue pour garder sa vie personnelle plus secrète que la plupart. Elle n’est sur aucun des réseaux sociaux et elle garde ses enfants à l’abri des regards.

Malgré sa décision de garder sa vie personnelle à l’abri des projecteurs, les fans de l’actrice savent qu’elle a été mariée plusieurs fois au fil des ans. Winslet a parlé de ses divorces et de combien elle a permis au public de les connaître.

Kate Winslet a été mariée pour la première fois à Jim Threapleton

Le film de 1998 Hideous Kinky voyait la star de Winslet comme une jeune mère désenchantée qui en redemande. Pendant le tournage, elle a travaillé aux côtés du réalisateur adjoint Jim Threapleton.

Les deux sont devenus proches et ont commencé une relation. Ils se sont mariés en novembre 1998, ont eu une fille en 2000 et ont divorcé en 2001. À seulement 26 ans, le premier mariage de Winslet a pris fin.

Elle a parlé dans une interview avec Index Magazine quelques années après son premier divorce sur la façon dont Threapleton ne voulait pas que Winslet devienne trop célèbre. Dans un effort pour le garder heureux, elle n’a cherché que des rôles de soutien, mais a finalement eu l’impression qu’il tuait sa passion.

Elle l’a quitté alors que sa fille n’avait que six mois, mais dit que la relation était «un gâchis» et la décision de partir était le bon appel pour tout le monde.

Le deuxième mari de Kate Winslet était le réalisateur Sam Mendes

Peu de temps après le divorce de Winslet de Threapleton, elle a rencontré le réalisateur de 1917, Sam Mendes, quand il lui a demandé de lui confier le rôle d’une pièce de théâtre qu’il dirigeait. Winslet a refusé le rôle et les deux ont commencé à sortir ensemble. Le couple s’est marié en 2003 et a eu un fils la même année.

Pendant des années, Winslet et Mendes avaient une bonne relation. Ils se sont associés pour le film Revolutionary Road de 2008, qui a valu à Winslet un Golden Globe Award de la meilleure actrice et a vu son équipe avec sa co-star du Titanic Leonardo DiCaprio pour la première fois depuis leur succès en 1997.

Mais après ce moment de carrière, sa relation avec son mari est partie vers le sud. En 2011, Winslet et Mendes étaient divorcés. Elle a parlé de la séparation et a déclaré qu’ils restaient en bons termes. Elle a dit à Harper’s Bazaar: “Nous sommes des adultes à la fin de la journée, et aussi dur que ce soit pour moi, ça a été tout aussi difficile pour lui.”

Le mari actuel de Kate Winslet est Ned Rocknroll

Peu de temps après son divorce avec Mendes, Winslet a rencontré Ned Rocknroll pendant ses vacances au domaine de Sir Richard Branson sur Necker Island. Rocknroll est le neveu du milliardaire philanthropique, et la paire s’est rencontrée et l’a immédiatement frappé. Winslet et Rocknroll se sont mariés en 2012 et ont eu un fils ensemble en 2013. Ils sont toujours mariés aujourd’hui.

Winslet a été plus ouverte sur ses relations qu’elle ne l’était auparavant. Elle a déclaré au Wall Street Journal en 2015: «Dieu merci pour Ned – vraiment. Il est tellement incroyablement favorable et il est tellement amusant. Il est absolument tout pour moi. Et à nous tous. »

Le fait qu’elle ait été mariée trois fois la dérangeait, mais maintenant elle dit que ça va parce qu’elle est là où elle doit être. «Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas sous les yeux du public qui ont vécu plusieurs mariages, je le sais vraiment, et ce sont juste les cartes que la vie m’a données. Je n’avais pas prévu que ce soit comme ça. ”

Bien qu’elle ait été sous les yeux du public pendant ses divorces, Winslet a réussi à garder ses enfants au centre de ses préoccupations et s’est fait une priorité d’être en bons termes avec leur père.