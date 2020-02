Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn a finalement été créée et comme cela arrive toujours avec les films de super-héros (les super-héros dans ce cas) à la fin, vous vous demandez si vous devez rester pendant le générique ou plus tard pour voir s’il y a une scène surprise pour toi. Continuez à lire car nous allons vous dire si vous devez rester ou non

Combien de scènes post-crédit possède Birds of Prey et la fantastique émancipation de One Harley Quinn? Un seul et ce n’est pas une scène en tant que telle.

À la fin de tous les crédits, la voix d’Herley (Margot Robbie) se fait entendre en demandant au public s’il est toujours là en attente et pour ceux qui l’ont fait, une récompense la révélation d’un grand secret de Batman. Et maintenant, alors tout est coupé brusquement.

Si vous êtes un spécialiste ou un spécialiste complet, cela vaut la peine de rester, si vous ne pouvez pas le sauter sans problème et cela n’affectera pas votre expérience.

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est réalisé par Cathy Yan (Dead Pigs) avec un scénario de Christina Hodson (Bumblebee). Il présente des performances de Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ella Jay Basco et Ewan McGregor.

