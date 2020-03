Combien de sœurs Kardashian-Jenner ont été en prison?

Les Kardashian-Jenners divertissent le public depuis plus d’une décennie avec leurs modes de vie somptueux et leurs ébats dramatiques dans leur émission de téléréalité, Keeping Up With the Kardashians. Au fil des ans, les fans ont été témoins de scandales de tricherie et de combats familiaux à gogo.

De nombreux membres de la famille ont même été confrontés à de nombreuses batailles judiciaires civiles, principalement en raison de transactions commerciales et de photos volées. En matière pénale, cependant, certains des membres de cette fameuse famille ont-ils été inculpés? Et si oui, lequel d’entre eux a purgé une peine de prison?

Qui sont les membres de la famille Kardashian-Jenner?

Kris Jenner | Frazer Harrison / .

Kris Jenner (anciennement Kris Kardashian), elle portait la mère à la progéniture et était mariée à Robert Kardashian, l’avocat d’OJ Simpson lors de son infâme procès pour double meurtre. Ils ont eu quatre enfants ensemble: Kourtney, Kim, Khloé et Robert Jr.

Le mariage a duré de 1978 jusqu’à leur divorce en 1991 en raison de l’infidélité de Jenner. Robert Kardashian est décédé en 2003 à seulement 59 ans, deux mois après son diagnostic de cancer de l’œsophage.

Peu de temps après la fin de son divorce avec Kardashian, Jenner s’est remariée avec la médaillée d’or olympique maintenant connue sous le nom de Caitlyn Jenner (Bruce Jenner à l’époque). Ensemble, ils ont eu leurs filles Kendall et Kylie.

Le couple a divorcé fin 2014 et Caitlyn Jenner est sortie transgenre quelques mois plus tard. Cette période tumultueuse de divorce et de transition de genre a également été truffée de problèmes juridiques pour Caitlyn Jenner.

Caitlyn Jenner a échappé de peu aux accusations d’homicide involontaire

En février 2015, Caitlyn Jenner a été impliquée dans un accident impliquant plusieurs voitures sur la Pacific Coast Highway qui a entraîné la mort de Kim Howe. La voiture de Jenner n’était pas celle qui a frappé le coup mortel final, mais Jenner était responsable de la voiture arrière de Howe dans le trafic venant en sens inverse où elle a été heurtée par un Hummer.

Après une enquête, le procureur a décidé de ne pas porter d’accusation d’homicide involontaire coupable pour véhicule après avoir décidé que Jenner ne pouvait pas être prouvée responsable.

La résolution de l’affaire pénale potentielle n’était pas la fin de l’épreuve pour Jenner, cependant. Jenner a été poursuivi par d’autres personnes impliquées dans l’accident, ainsi que par des membres de la famille du défunt, Howe.

Finalement, Jenner a été condamnée à payer un total de 800 000 $ et tous les frais juridiques et médicaux de plusieurs parties impliquées. Le procès des beaux-enfants de Howe a cependant été rejeté.

Quel Kardashian-Jenner a passé du temps en prison?

Khloé Kardashian a été arrêté pour inculpation DUI en 2007 et a été condamné à trois ans de prison à l’époque. Malheureusement, la jeune Kardashian, alors âgée de seulement 23 ans, n’a pas trouvé prioritaire de remplir certaines conditions de sa probation, telles que s’inscrire à un programme d’éducation sur l’alcool et terminer ses tâches de nettoyage des routes. Pour avoir violé sa libération conditionnelle, elle a été condamnée à 30 jours de prison.

L’épreuve a été capturée lors de la première saison de KUWTK. Kris Jenner a dit de l’incident lors de son confessionnal enregistré: «Je n’ai jamais pensé que j’entrerais dans un palais de justice pour rendre ma fille, vous savez, pour rester en prison. C’était tellement surréaliste. “

Elle en a ensuite profité pour discuter une autre fois où elle était en cour, lors du procès d’OJ Simpson. Elle a partagé que Nicole Brown Simpson était une amie très chère et que son mari d’alors, Robert Kardashian, défendant OJ Simpson, a causé beaucoup de frictions dans leur mariage.

Bien que la famille soit habituée à sa part du dramatique et du surréaliste, cet incident surréaliste particulier n’a pas duré longtemps pour Khloé Kardashian ou sa famille. Elle a été libérée quelques heures seulement après son entrée en prison en raison du surpeuplement.

Selon son entretien avec Tyra Banks en 2008, elle a finalement appris sa leçon en disant: «Je dois aller à l’hôpital et voir des blessés qui étaient soit un conducteur ivre eux-mêmes, soit blessés par quelqu’un. Heureusement [they] n’ont pas été tués. ” Elle a ensuite déclaré: «Ce que j’aurais pu faire est tout simplement impensable. Je ne ferai plus jamais ça. »