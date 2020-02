Combien de tatouages ​​possède Cardi B?

Les tatouages ​​de célébrités sont souvent fascinants. Étant donné que ces artistes se retrouvent si souvent sous les projecteurs et devant une caméra, leur encre est beaucoup plus examinée que les tatouages ​​du non-célèbre.

En plus de cela, les artistes se retrouvent souvent arborant des identités différentes lorsqu’ils jouent des rôles d’acteur. Ainsi, parfois, leurs tatouages ​​deviennent un problème qui doit être dissimulé – ou même être incorporé dans le rôle.

Cardi B. est une musicienne célèbre qui a beaucoup d’art sur la peau. L’artiste née à Manhattan est célèbre pour son esprit vif et son attitude en face, et elle a plusieurs tatouages ​​qui aident à raconter son histoire.

Cardi B est un artiste ambitieux et motivé

Cardi B a commencé à travailler à l’adolescence et lorsqu’elle a été licenciée de son emploi dans une épicerie, son manager lui a suggéré d’essayer de se déshabiller à la place. Elle a pris les mots à cœur et a été embauchée sur place, apprenant rapidement qu’elle pouvait gagner beaucoup plus d’argent dans l’industrie de la danse exotique qu’auparavant.

Ses liens avec d’autres danseurs l’ont aidée à gagner en confiance et elle s’est sentie responsabilisée en contrôlant sa vie et son image.

Alors qu’elle travaillait encore dans l’industrie, Cardi B s’est lancée sur les réseaux sociaux et a commencé à y amasser un public. C’est grâce à cette suite qu’elle a attiré l’attention des producteurs de l’émission Love & Hip Hop: New York.

En 2015, elle a fait partie de la série et a rapidement pu tirer parti de son succès dans une carrière musicale. Le mariage et un bébé ont rapidement suivi, et aujourd’hui Cardi B est au sommet du jeu, vivant sa vie avec audace et beauté.

Cardi B a plusieurs tatouages

Bien qu’une comptabilité exacte de l’encre corporelle de Cardi B ne soit pas connue, les tatouages ​​qui sont régulièrement visibles sur son corps sont bien visibles. Elle a environ huit pièces différentes et, comme prévu, l’art est aussi unique et audacieux qu’elle.

Le plus évident de ses tatouages ​​est le grand paon qui entoure sa hanche, sa cuisse et son dos sur son côté droit. Sa cuisse gauche arbore un grand tatouage de roses et autres fleurs dans un style artistique. Elle a également un grand dessin d’un guépard au-dessus de sa hanche droite.

Ensemble, ces trois grands tatouages ​​affichent confiance, beauté et force en tant que qualités que Cardi B incarne et respecte. Ils cadrent très bien avec son image et son style personnels.

Beaucoup de tatouages ​​de Cardi B sont du texte

Cardi B | .

En plus de ces grands tatouages ​​basés sur l’image, Cardi B arbore également plusieurs mots gravés en permanence sur son corps. Juste en dessous de sa racine des cheveux et donc uniquement visible lorsqu’elle porte un chignon, Cardi B a le nom “Samuel” tatoué sur la nuque.

L’intérieur de son poignet gauche a un nom rouge similaire qui se lit “Tommy G.” L’intérieur de son poignet droit porte le nom de «Belkis», qui est une version abrégée de son propre vrai nom.

En grosses lettres à l’intérieur de son bras gauche, elle a «Loyalty Over Royalty» écrit dans un script fluide. Au même endroit sur l’autre bras, Cardi B arbore le nom de sa sœur, «Hennesy», avec des roses noires.

Elle a également révélé un tatouage relativement nouveau du nom du rappeur Migo et de son mari, «Offset», au-dessus de l’arrière de son genou gauche, juste en dessous du bas de son tatouage rose.

Derrière son oreille droite se trouve son tatouage visible le plus petit et le plus subtil. C’est une main finement dessinée qui fait le symbole de la langue des signes américaine pour “I Love You” accompagné d’une minuscule étoile rouge.

Il est clair que Cardi B utilise des tatouages ​​non seulement pour s’embellir, mais aussi pour rendre hommage aux personnes qui comptent pour elle.