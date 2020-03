Combien de temps faudrait-il pour regarder tout Netflix?

Nous savons tous que la bibliothèque Netflix est expansive, mais exactement combien est-elle expansive en 2020? Si vous deviez vous asseoir et ne regarder que Netflix, combien de temps vous faudrait-il pour obtenir la fin de la bibliothèque? Eh bien, nous nous sommes assis et avons fait le calcul. Voici ce que nous avons trouvé.

Remarque: nous ne couvrons que Netflix US ici. D’autres régions varieront, certaines étant plus ou d’autres moins.

Le titre est que Netflix a actuellement 2,2 millions de minutes de contenu disponible.

Traduit en années, cela représente un peu plus de quatre ans de contenu continu si vous vous asseyez et regardez tout cela en une seule séance. Cela correspond à peu près à 36 000 heures au total.

Comment cela se compare-t-il avec d’autres bibliothèques? La bibliothèque de HBO Max, qui devrait voir sa vaste sortie actuellement disponible, devrait durer environ 10 000 heures.

Plongeons-nous dans d’autres statistiques.

Netflix possède une bibliothèque combinée de plus de 50 000 titres. C’est à ce moment que vous incluez tous les épisodes de chaque série dans un seul numéro. Le nombre total de titres excluant les épisodes et les séries uniquement est (en mars 2020) 5 817.

Comparé à d’autres services de streaming, à l’exception d’Amazon Prime, Netflix est toujours en avance. Disney + fait son apparition avec 922 films et séries aux États-Unis. La bibliothèque de Hulu compterait à l’heure actuelle un peu plus de 4 000 titres.

Bien sûr, Netflix a lui-même diminué en taille depuis 2010. Comme l’atteste le Flixable Museum, le service compte un peu moins de 1 500 titres de moins au fil des ans. La plupart de cela est perdu dans la bibliothèque de films avec la bibliothèque de télévision en pleine expansion.

Comme nous l’avons vu précédemment, Netflix Originals représente une part de plus en plus importante du gâteau en ce qui concerne le nombre total de titres sur Netflix. Rien qu’en février, Netflix a atteint plus de 1 500 Originaux Netflix aux États-Unis, ce nombre étant probablement supérieur à 2 000 d’ici à la fin de 2020. La bibliothèque Netflix Original représente environ 25% de la bibliothèque totale de Netflix.

Relèverez-vous le défi Netflix pour terminer tous les films et séries télévisées sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.