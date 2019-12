Combien de temps Han, Luke et Leia sont-ils réellement ensemble à l'écran?

Dans la perspective de la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, la star John Boyega a jeté un peu d'ombre sur le film précédent The Last Jedi pour ne pas avoir réuni le trio de Rey, Finn & Poe jusqu'aux dernières minutes du film. Boyega voulait que leur dynamique Sequel Trilogy reflète celle de l'étonnante chimie que Han, Luke et Leia avaient dans la trilogie originale… mais est-ce un peu trompeur?

"JEC'était difficile pour nous tous, parce que nous étions séparés », Boyega a déclaré dans une interview à Hypebeast. «Je suppose que les films originaux de Star Wars, il y avait beaucoup plus une sensation de trio où il s'agissait essentiellement du voyage de Luke, mais Han et Leia il y avait une forte dynamique. Je ne sais pas à quelle vitesse nous allons pouvoir établir cette dynamique à long terme avec (Episode) Nine. Je me sens même après trois films encore, nous ne les connaissons pas autant que nous avons connu Han, Luke, Leia. Et c'est peut-être une excellente occasion de les connaître un peu plus. "

Mark Hamill a également exprimé des inquiétudes similaires à propos du fait que Han, Luke et Leia n'apparaissent pas ensemble dans la ST à Den of Geek plus tôt cette année, déclarant: «Je pensais juste que Luke ne reverra plus jamais son meilleur ami. Vous le regardez de manière égocentrique. J'ai dit que c'était une grosse erreur que ces trois personnes ne se réunissent jamais. Je suppose que j'avais tort, car personne ne semble s'en soucier! Je dois stipuler que je m'en soucie, mais cela ne semble pas vraiment affecter le plus large public. Luke, Han et Leia ne seront plus jamais ensemble et je ne pourrai probablement plus jamais travailler avec Harrison. "

De toute évidence, les gens adorent et adorent le trio OT, et en fait, ils ont récemment fait la tête de notre sondage «Qui sont le meilleur trio de films»! Mais étaient-ils ensemble autant? Luke et Han étaient ensemble en groupe Un nouvel espoir, tandis que Han et Leia ont forgé leur romance au cours de Empire contre-attaque, et ils étaient tous ensemble de temps à autre Le retour des Jedi.

Nous avons décidé de prendre un chronomètre et de voir combien de temps le trio complet a ensemble tout au long de l'OT, et c'est beaucoup moins que ce dont vous vous souvenez. WAY WAY MOINS. Et non, nous n'avons pas inclus Spécial Noël de Star Wars. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une estimation approximative du globe oculaire, et elle est basée sur des scènes complètes réelles mettant en vedette les trois personnages, par opposition à des prises de vue individuelles…

Un nouvel espoir (1977): 10,5 minutes

L'empire contre-attaque (1980): 1,5 minute

Le retour des Jedi (1983): 10,5 minutes

Alors voilà. Sur les 377 minutes des trois premiers films de la trilogie de George Lucas, seulement 22,5 de ces minutes présentent Han, Luke et Leia dans des scènes ensemble. Donc, environ 6% de ces trois films. Ce n'est pas pour enlever à la puissance de leur chimie ou à l'impact qu'ils ont eu, mais nous imaginons qu'une grande partie de la mémoire collective de la culture pop d'entre eux provient de matériel promotionnel ou simplement de la bonne ambiance qu'ils ont dégagée dans leur court temps d'aventure dans ces trois films. Il semble juste de deviner qu'Obi-Wan, Anakin et Padme partagent une quantité similaire de temps d'écran dans les Préquelles, mais ils avaient peu de chimie ou partageaient l'expérience / le lien en tant que trio. Il n'y a aucun plan de ces trois câlins après une grande bataille, etc.

Alors que nous n'avons pas encore chronométré le screentime Rey, Finn et Poe ont ensemble dans La montée de Skywalker, nous imaginons que, jumelé à la minute et au changement qu'ils passent dans The Last Jedi scènes – le décompte du temps est comparable à l’écran du trio OT. Si cela a un impact similaire est à débattre et le temps de décider en fin de compte, mais Daisy Ridley, John Boyega et Oscar Isaac sont encore jeunes et pourraient toujours être réunis sur la route. Bien que nous ne puissions malheureusement pas en dire autant de Harrison Ford, Mark Hamill et feu Carrie Fisher, tout ce que nous pouvons faire est de chérir le peu de temps qu'ils ont passé ensemble à l'écran.

