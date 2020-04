Combien de temps il faudrait pour tout regarder actuellement sur Netflix

En cette période de distanciation sociale et d’auto-quarantaine au milieu de la pandémie de coronavirus, le streaming est devenu notre refuge. Notre refuge pour combattre l’ennui et peut-être enfin rattraper Peaky Blinders. Il y a eu tellement de streaming en fait que Netflix a été invité à ralentir les taux de streaming pour éviter une surcharge Internet.

Bien sûr, les bibliothèques de streaming peuvent être écrasantes. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai mis Netflix avec l’intention de regarder quelque chose, mais je ne peux pas décider car il y a trop d’options à choisir. Lorsque cela se produit, je place généralement un certain nombre de films et d’émissions dans ma file d’attente avec l’intention de les regarder éventuellement. Le mot clé étant «éventuellement».

Mais que se passe-t-il si vous avez réellement le temps de regarder chaque chose sur Netflix? Pourriez-vous le faire? Et combien de temps cela prendrait-il? Eh bien, selon What’s On Netflix, il y a actuellement 2,2 millions de minutes de contenu disponible sur la plate-forme. Pour mettre cela en perspective, cette quantité de contenu prendrait un peu plus de quatre ans et plus de 36 000 heures.

Non seulement cela, mais Netflix a, en mars, 5 817 émissions à regarder et 50 000 titres au total («lorsque vous incluez tous les épisodes de chaque série dans un seul numéro»). Hulu, quant à lui, compte plus de 4000 films et émissions de télévision et Disney Plus, un service de streaming plus récent, en a 922 à ce jour.

Mais le problème avec le défi Netflix est qu’ils ajoutent constamment de nouveaux contenus à un rythme alarmant. Le service a augmenté son nombre de programmes originaux avec 25% de tout le contenu original et en février, ils ont dépassé 1 500 originaux Netflix et devraient dépasser les 2 000 d’ici la fin de l’année.

Donc, même si vous décidiez d’essayer de tout parcourir sur la plate-forme, cela ne finirait jamais. Autrement dit, à moins que la pandémie ne dure si longtemps que Netflix est obligé de fermer toutes ses innombrables productions. Quelqu’un pourrait alors le faire. Mais c’est le pire des cas.

