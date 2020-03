Combien de temps les studios s’appuieront-ils sur la vidéo à la demande pour garder Hollywood à flot?

Prochainement sur une plateforme à la demande près de chez vous: une tonne de films 2020.

Dans le cas rare que vous n’avez pas entendu, vous devriez probablement annuler votre prochain voyage dans votre cinéma local. À la suite de la pandémie de coronavirus, la plupart des cinémas du pays – y compris des chaînes de premier plan telles que les cinémas AMC et les cinémas Regal – ont fermé.

Pour maintenir Hollywood à flot, les studios ont ajusté leur approche. Par exemple, Universal profite de cette occasion pour expérimenter une sortie simultanée en salle et à la demande pour Trolls: World Tour. Mais la nouvelle réponse standard de l’industrie a été que les studios envoient tous les principaux films de 2020 à la maison dès que possible.

Jim Carrey à une projection de «Sonic The Hedgehog» | Rachel Murray / . pour Paramount Pictures

Les films du printemps 2020 ont quitté le calendrier

En raison de la fermeture généralisée de la plupart des grandes salles de cinéma, toutes les sorties majeures jusqu’à la mi-mai 2020 ont été suspendues jusqu’en 2021. Alors que des films comme A Quiet Place Part II, Mulan et Black Widow publieront toujours des sorties en salles à un moment donné. , ils ont été retirés du calendrier pour le moment.

De même, Fast and Furious 9 d’Universal – qui devait être lancé en avril 2020 – a été repoussé d’une année complète au printemps 2021. Même Warner Bros.a envisagé une vidéo à la demande pour sa grande sortie de juin, Wonder Woman 1984. En fin de compte, le studio a décidé contre cette approche. Mais les citoyens qui restent en sécurité à la maison auront encore beaucoup de films à regarder en 2020.

La plupart des films 2020 seront disponibles fin mars

Disney a fait la une des journaux en envoyant Frozen II à Disney + beaucoup plus tôt que la normale. La société a même sorti Star Wars: The Rise of Skywalker en numérique avant la date prévue. Depuis lors, plusieurs studios ont publié des versions majeures du premier trimestre 2020 pour des services de vidéo à la demande plus tôt que la normale. Ces locations de 48 heures sont largement disponibles pour 19,99 $ chacune.

Par exemple, Disney lui-même a sorti son dernier film Pixar, l’aventure fantastique Onward, sur des plateformes numériques quelques semaines seulement après sa sortie en salles. De plus, le film sortira à Disney + le 3 avril. En outre, Universal a fait la une des journaux en publiant fin mars les versions théâtrales actuelles The Hunt, The Invisible Man et Emma aux services à la demande.

Ensuite, Warner Bros emboîte le pas le 24 mars avec la sortie numérique de The Gentlemen, Birds of Prey et The Way Back. Le même jour, Universal et Sony sortent respectivement Dolittle et Bloodshot. Ensuite, les deux plus grands succès de l’année – Bad Boys for Life et Sonic the Hedgehog – ont frappé le numérique le 31 mars.

Quand les cinémas reprendront-ils leurs activités?

Même si Hollywood s’adapte à la pandémie de coronavirus, nous n’avons aucune idée de la durée de cet arrêt. Avec les productions arrêtées et les horaires effacés, l’industrie du divertissement fait face à des circonstances sans précédent ici. Ces sorties de vidéos à la demande pourraient faire mariner les fans pour l’instant, mais à terme, Hollywood devra décider comment aller de l’avant.

Avec un peu de chance, ce retard temporaire ne fera dérailler le cinéma que pendant quelques mois tout au plus. Mais comme tout n’est pas clair, personne ne peut dire comment le reste de 2020 et au-delà se déroulera. Mais une chose est certaine. Les effets ne sont pas limités à seulement 2020 films. L’industrie du divertissement pourrait devoir s’adapter à une nouvelle normalité, d’autant plus que les salles de cinéma souffrent.