Combien de viande! Yanet García montre sa défaite avec ce qui y est intégré.

Le mannequin mexicain de 29 ans surprend ses fans avec une vidéo sur les réseaux sociaux.

16 février 2020

«La fille du climat» Yanet García a été caractérisée par ses vidéos et ses images brûlantes sur ses réseaux sociaux, ce qui lui a fait gagner rapidement des millions de followers, très attentifs aux publications mexicaines.

García a toujours tenu ses réseaux sociaux à jour avec des photos et des vidéos, que ses followers adorent, qui ne manquent pas l’occasion de réagir et de commenter le matériel.

Le mannequin et animateur de télévision, a été considéré comme l’une des célébrités les plus attrayantes de la télévision mexicaine, en plus d’être super populaire sur Instagram, ayant déjà 12,8 millions de followers.

Yanet a publié ces derniers jours une vidéo très controversée sur son compte Instagram, dans le matériel audiovisuel, vous pouvez voir le modèle montrant son corps élancé avec un maillot de bain rouge audacieux.

La vidéo a été partagée par Yanet il y a environ 4 jours et a jusqu’à présent plus de 4 millions de vues et des dizaines de commentaires des abonnés.

