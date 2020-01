Combien d’enfants a le chanteur Ozzy Osbourne et quelle est sa valeur nette?

En janvier 2020, Ozzy Osbourne a rendu public son diagnostic de Parkinson dans une interview Good Morning America et a expliqué comment sa famille s’adaptait à la vie avec.

Après une vague de soutien, la légende du heavy metal a remercié tout le monde sur Twitter et leur a dit que les bons voeux «signifient le monde absolu» pour lui. Après avoir sorti des albums au cours des 40 dernières années, fait le tour du monde, joué dans une série de téléréalité et créé son propre festival de musique, l’homme de 71 ans est assis sur une fortune. Quelle est sa valeur nette et combien d’enfants a-t-il?

Ozzy Osbourne | Kevin Winter

Combien d’enfants Ozzy Osbourne a-t-il?

En 1971, John Michael «Ozzy» Osbourne a épousé Thelma, une employée de boîte de nuit, et ils ont accueilli deux enfants dans le monde, Jessica et Louis. Ozzy a également adopté le fils de son épouse, Elliot.

Cependant, il a qualifié son mariage de «terrible erreur» et a admis que ses fréquentes tournées avec Black Sabbath ainsi qu’une dépendance à la drogue et à l’alcool ont mis fin à leur mariage. Jessica et Louis ont déclaré publiquement qu’Ozzy n’était pas un bon père pour eux, et la rockstar a admis qu’il ne se souvenait pas de leurs naissances.

En 1982, le chanteur a épousé sa manager, Sharon Arden, et ils ont accueilli trois enfants ensemble: Aimee (36), Kelly (35) et Jack (34). De plus, il est le grand-père de beaucoup. Y compris son fils adoptif Elliot, Ozzy a six enfants.

Quelle est la valeur nette d’Ozzy Osbourne?

Le parrain du Heavy Metal a une valeur nette estimée à 220 millions de dollars. Il est devenu célèbre en tant que chanteur principal du groupe de rock heavy metal Black Sabbath dans les années 1970.

Après avoir sorti huit albums avec le groupe, ils l’ont viré en 1979 en raison de son abus de drogue et d’alcool. Il part ensuite en solo et sort un total de 11 albums studio, dont sept certifiés multi-platine, avant de rejoindre le groupe en 1997.

Avec Black Sabbath et en tant qu’artiste solo, Ozzy a vendu plus de 100 millions d’unités d’album au total et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Dans les années 1990, Ozzy, aux côtés de son épouse et manager Sharon, a créé Ozzfest, une tournée annuelle du festival qui présentait des groupes de plusieurs genres dans le heavy metal et le hard rock.

Depuis la création du festival, plus de 5 millions de personnes y ont assisté, ce qui représente plus de 100 millions de dollars. Il a également joué dans l’une des premières émissions de téléréalité familiale, The Osbournes, est apparu dans des publicités télévisées, des jeux vidéo musicaux et a publié une autobiographie.

Ozzy Osbourne diagnostiqué avec la maladie de Parkinson

Après avoir cru que les tremblements qu’il avait connus pendant plusieurs années étaient les effets secondaires des médicaments, Ozzy a réalisé en mai 2005 que c’était le syndrome de Parkin, qui avait des caractéristiques similaires à la maladie de Parkinson.

En raison des frissons involontaires qu’il éprouve à cause du syndrome, Ozzy a appris qu’il prendrait très probablement des médicaments quotidiens pour le reste de sa vie.

En février 2019, il a reporté l’étape européenne de sa tournée en raison d’une «grave infection des voies respiratoires supérieures» mais a ensuite annulé le reste de sa tournée après une chute à son domicile.

De plus, en février 2019, Ozzy a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. En janvier 2020, il a révélé publiquement son diagnostic dans une interview Good Morning America.