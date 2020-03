Combien d’épisodes? Channel 5 séduit par un drame sinistre – HITC

La pénitence séduit le public, mais combien y a-t-il d’épisodes de la série dramatique de Channel 5?

Jusqu’à présent, nous avons vu une multitude de grands spectacles faire surface en 2020, mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient …

La plupart d’entre nous réservent notre enthousiasme pour de nouvelles saisons de favoris familiers, mais souvent, ce sont les mini-séries qui nous font la plus grande impression.

De grands exemples récents incluent Tchernobyl, Deadwater Fell et la superbe ferme de la Maison Blanche avec Stephen Graham. Maintenant, Channel 5 est arrivé sur la scène pour captiver le public avec Pénitence.

Il possède un casting de stars, mais sans doute, la vraie star ici est le conte captivant en son cœur.

Nous sommes plongés dans la misère de Rosalie Douglas, une mère pleurant la mort de son fils. La perte continue d’avoir un effet d’entraînement sur la famille, le mari Luke quittant la maison et leur fille aux prises avec le chagrin.

Cependant, les choses prennent un autre tournant lorsqu’elle rencontre Jed lors d’un conseil de deuil et l’introduit dans la famille.

Pénitence: combien d’épisodes?

La série Channel 5 Penance comprend trois épisodes au total.

L’épisode 1 a été diffusé le mardi 17 mars 2020 à 21 heures, les épisodes suivants étant diffusés quotidiennement à la même heure.

Bien que sa durée ait été confirmée, une mini-série renouvelée pour plus d’épisodes en raison de la popularité n’est pas complètement inconnue. Malgré cela, plus de Pénitence est hautement improbable.

Canal 5: casting de pénitence

Penance présente une gamme de talents d’écran familiers, notamment Julie Graham (Shetland), Tallulah Greive (Our Ladies), Neil Morrissey (The Trial of Christine Keeler) et Nico Mirallegro (Hollyoaks).

Découvrez la distribution complète ci-dessous, comme souligné par IMDb:

Diona Doherty en tant que PC Goodson

Julie Graham comme Rosalie

Tallulah Greive en tant que Maddie

Art Malik en tant que Fr. À M

Nico Mirallegro comme Jed

Neil Morrissey comme Luke

Wanda Ventham comme Fay

Bláithín Mac Gabhann comme Yaz

Cathy Belton comme Mme Halloran

Trevor Kaneswaran comme DS Simon Wren

Shereen Walker en tant que Ayesha

Anthony Brophy comme Ed Grayling

Sharon Coade comme Valerie

Lucy Cray-Miller en femme endeuillée

Anna Sheils-McNamee comme Stacey

Le troisième et dernier épisode sera diffusé le jeudi 19 mars 2020 à 21 h.

