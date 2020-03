Combien d’épisodes? Comment regarder la saison 4 avec Rob Brydon et Steve Coogan – HITC

Le voyage en Grèce est en cours, mais combien d’épisodes y a-t-il? Voici comment revoir Rob Brydon et Steve Coogan.

Nous sommes toujours prêts à faire un voyage avec ces deux-là, ou devrions-nous dire trois?

Rob Brydon et Steve Coogan envoûtent le public avec leur magie de la comédie depuis de nombreuses années, mais sans doute, The Trip de Michael Winterbottom fait ressortir le meilleur d’eux.

À l’origine, il a été présenté comme un long métrage au Festival international du film de Toronto en 2010, puis dévoilé sous la forme d’une série gracieuseté de la BBC. Les deux ont été acclamés, mais quand les rires sont si bons, un format épisodique supplémentaire était définitivement une sage décision.

Alors que le couple présente des versions fictives d’eux-mêmes, nous les accompagnons dans de nombreux voyages au fil des saisons, les deuxième et troisième lots d’épisodes nous emportant respectivement en Italie et en Espagne.

Maintenant, nous sommes de retour avec eux pour un nouveau voyage avec The Trip to Greece, qui sera finalement publié – comme les autres – sous forme de film cet été.

Pour l’instant, dans quoi devons-nous rentrer?

Rob Brydon (2L) et Steve Coogan (2R) assistent aux GQ Men Of The Year Awards à la Tate Modern le 5 septembre 2017 à Londres, en Angleterre.

Le voyage en Grèce: combien d’épisodes?

Le voyage en Grèce comprend six épisodes au total.

C’est conforme aux saisons précédentes, mais contrairement aux efforts précédents, cette fois on sait ne pas s’attendre à plus…

C’est vrai. Le duo d’écran, avec Michael Winterbottom, a confirmé que la quatrième saison de The Trip sera la dernière.

Au moins, il y a aussi la version cinématographique pour regarder vers l’avenir, et en plus, divertir une rewatch semble être une très bonne idée sur toute la ligne.

Le voyage en Grèce: comment regarder

Le voyage en Grèce a commencé à être diffusé sur Sky One le mardi 3 mars 2020 à 22 heures.

Les épisodes sont diffusés chaque semaine en même temps.

D’autre part, il est également désormais disponible pour regarder à votre convenance sur Now TV. Il a déjà mérité des éloges considérables de la part des fans de la série, donnant à The Trip l’envie qu’il mérite.

Ne manquez pas ça!

