Combien d’épisodes compte Belgravia? La dernière série de Julian Fellowes laisse les fans deviner – HITC

Belgravia d’ITV s’avère être un succès auprès des fans de théâtre d’époque, mais combien d’épisodes sont dans la série?

Il est assez sûr de dire qu’au Royaume-Uni, nous aimons un bon drame d’époque.

En plus de cela, c’est assez souvent Julian Fellowes dont nous regardons tous les drames d’époque.

Le politicien et auteur de renom a été responsable d’une multitude de films, séries et romans au fil des ans avec son œuvre la plus célèbre, y compris Downton Abbey et le Gosford Park oscarisé.

Et maintenant, son travail le plus récent, Belgravia, est actuellement diffusé sur ITV.

La série comprend maintenant plusieurs épisodes et, naturellement, les fans tournent leur attention vers le nombre d’épisodes restants et les perspectives potentielles d’une deuxième série.

Belgravia sur ITV

Belgravia, qui est la dernière adaptation d’écran de l’écrivain de Downton Abbey Julian Fellowes, est arrivée le 15 mars.

La série suit les Trenchards, une famille de grimpeurs sociaux qui grandissent rapidement dans la série pour devenir des membres riches de la société, vivant dans le quartier bien connu de Londres, Belgravia.

Cependant, un secret de leur passé menace de défaire leur bon travail et provoque une tension non négligeable entre M. et Mme Trenchard.

Combien d’épisodes compte Belgravia?

Au total, Belgravia se compose de six épisodes.

Le premier de ces épisodes est arrivé le dimanche 15 mars et la série devrait se poursuivre jusqu’au 19 avril.

Perspectives pour la série 2

Naturellement, alors que la fin de la série se rapproche de plus en plus, les fans commenceront sans aucun doute à se demander si Belgravia a un avenir au-delà de la série 1.

Malheureusement, cela ne semble pas très probable au moment de la rédaction.

C’est parce que Belgravia est basé sur un seul roman de l’écrivain Julian Fellowes et une fois la série 1 terminée, il n’y a plus de matériel source.

Pour aggraver les choses pour les fans, Fellowes est cité dans Bonjour! comme disant: “Pour moi, c’est une histoire terminée”, avant de continuer “Nous devrons voir si quelqu’un veut plus.”

En attendant, Belgravia continue à 21h le dimanche soir sur ITV jusqu’à l’arrivée du dernier épisode le 19 avril.

