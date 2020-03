Combien d’épisodes dans Amazing Stories (2020)? L’anthologie de Speilberg fait revivre le classique des années 80 – HITC

Amazing Stories d’Apple TV est l’un des prospects TV les plus excitants de 2020, mais combien d’épisodes y aura-t-il?

Bien que Netflix soit peut-être le plus grand acteur du monde du streaming en ligne, la concurrence s’intensifie certainement.

Nous avons déjà vu Amazon Prime Video et Disney + prendre des numéros d’audience et Apple TV + a également commencé à jouer depuis novembre 2019.

L’un des principaux arguments de vente d’Apple TV est les émissions télévisées originales qui sortent régulièrement depuis le lancement du service de streaming.

Nous avons déjà vu des artistes comme The Morning Show, See et Dickinson faire sensation sur le service de streaming et maintenant Apple TV a une nouvelle émission en main, Amazing Stories.

Histoires étonnantes sur Apple TV

Amazing Stories est une série d’anthologie créée par nul autre que la légende hollywoodienne Steven Spielberg.

L’émission a été diffusée à l’origine dans les années 1980 et a donné au public des épisodes hebdomadaires se concentrant tous sur un ensemble différent de circonstances et de personnages différents.

Maintenant, Apple TV a relancé la série et Spielberg est revenu en tant que producteur exécutif de l’émission.

L’épisode 1 de la nouvelle saison a été lancé le 6 mars 2020 avec de nouveaux épisodes chaque semaine, mais combien d’épisodes pouvons-nous attendre au total?

Combien d’épisodes

En tout, la série 2020 de Amazing Stories comprend cinq nouveaux épisodes.

Chaque épisode est destiné à raconter une histoire complètement différente et à se concentrer sur tout, du voyage dans le temps à la science-fiction à part entière.

Avec chaque épisode arrivant sur Apple TV chaque semaine, le cinquième et dernier épisode de Amazing Stories devrait sortir le 3 avril.

Comment regarder

Apple TV + est disponible en streaming via l’application Apple TV et coûte 4,99 £ par mois ici au Royaume-Uni.

L’application Apple TV est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, ainsi que sur certains téléviseurs intelligents tiers pris en charge, Roku et Amazon Fire TV. Les téléspectateurs peuvent également se connecter via un navigateur Web classique.

Les deux premiers épisodes de Amazing Stories (2020) sont disponibles en streaming maintenant sur Apple TV + avec de nouveaux épisodes sortis chaque semaine jusqu’au 3 avril.

Dans d’autres nouvelles, Dirty Money: la valeur nette de Jared Kushner explorée alors que la série Netflix enquête sur un homme d’affaires controversé