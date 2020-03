Combien d’épisodes dans la liste de lecture de l’hôpital? Où est filmé le drame médical sud-coréen? – HITC

La playlist de l’hôpital a été diffusée sur Netflix au début du mois.

Juste après que Parasite ait été nommé meilleur film aux Oscars de cette année – devenant le premier film en langue non anglaise à le faire – un autre produit visuel de la Corée du Sud a frappé nos écrans.

Auparavant connue sous le nom de Smart / Wise Doctor Living, Hospital Playlist est, selon Netflix, environ cinq amis, dont l’amitié remonte à leurs jours à l’école de médecine, réunis par un appel téléphonique qui interrompt chacune de leurs vies occupées.

L’épisode 3 de la comédie dramatique, qui est accompagné de sous-titres en anglais, a été diffusé la semaine dernière et a suscité des questions de la part de ses premiers téléspectateurs – dont nous essayons de répondre ci-dessous à quelques-uns…

Combien d’épisodes dans la liste de lecture de l’hôpital?

La première saison de Hospital Playlist comprend 12 épisodes, publiés chaque semaine. Les trois émissions diffusées jusqu’à présent durent de 82 à 88 minutes et le prochain épisode devrait arriver jeudi.

Y a-t-il une saison 2 de playlist d’hôpital?

Selon le réalisateur producteur de la série, Shin Won-ho, il y en a certainement une. Et ses producteurs ont déjà fait leur part.

“Je voulais créer un drame qui n’avait pas initialement de fin décidée ou de fin”, a déclaré Shin à Soompi. «Cependant, les téléspectateurs doivent nous donner de l’amour pour qu’il y ait une autre saison.

“Tenir des réunions et des discussions tout en laissant la finale ouverte a permis de nombreuses nouvelles idées et directions.”

Où la playlist de l’hôpital est-elle filmée?

Situé dans la capitale sud-coréenne, Séoul, le spectacle est filmé sur un plateau hospitalier qui, selon Soompi, est «si bien fait qu’il pourrait être confondu avec une véritable» institution médicale.

Qui fait partie du casting de la playlist de l’hôpital?

Le spectacle met en vedette cinq amis dont Jo Jung-seok (Yong-nam dans Exit), Jung Kyung-ho (Kang Hyun-soo dans Smile, You), Yoo Yeon-seok (Goo Dong-mae / Ishida Sho dans Mr Sunshine ), Jeon Mi-do (Byeonshin dans Metamorphosis) et Kim Dae-myung (Kim Dong-shik dans Misaeng: Incomplete Life).

