Combien d’épisodes dans la série BBC One? – HITC

Bien que bref, il parvient à emballer de nombreux rebondissements.

Le Pale Horse est arrivé, mais combien d’épisodes va-t-il trotter?

Les fans d’Agatha Christie ne connaîtront que trop bien celui-ci. Le livre du même nom a été publié en novembre 1961 et ressemblait quelque peu aux œuvres populaires de Dennis Wheatley, abordant des thèmes du surnaturel.

Il n’est peut-être pas trop surprenant de l’avoir vu sur les écrans auparavant, la première fois en 1996 pour un ITV unique. Après cela, l’histoire a figuré en bonne place dans la cinquième série de leur série Marple d’Agatha Christie, bien que certaines déviations aient été faites par rapport au texte original en conséquence.

Une telle littérature invite à l’adaptation, et il existe de nombreuses façons de s’attaquer au matériau source, comme cette dernière incarnation l’illustre très bien.

The Pale Horse sur BBC One

Plongez tête première dans ce conte d’intrigues!

Plongé dans un récit mystérieux, nous nous concentrons sur Mark Easterbrook (joué par Rufus Sewell), dont le nom apparaît sur une liste. Pas n’importe quelle liste… cette liste était dans une chaussure de morte.

Une enquête s’ensuit, avec la confusion de notre protagoniste qui monte à un point culminant. Peut-on tout expliquer facilement, ou tout cela renvoie-t-il à un village censé abriter trois sorcières?

Ce sera certainement un travail étrange, mais combien de temps est-il?

The Pale Horse: Combien d’épisodes?

The Pale Horse est composé de deux épisodes.

Si vous vous attendiez à un projet beaucoup plus long, nous sommes désolés de vous décevoir!

L’épisode 1 a été diffusé pour la première fois le dimanche 9 février 2020 à 21 heures sur BBC One, tandis que le deuxième épisode est diffusé une semaine plus tard le dimanche 16 février, à la même heure et sur la même chaîne.

Le casting de Pale Horse

Il a une distribution phénoménale, notamment:

– Rufus Sewell dans le rôle de Mark Easterbrook

– Kaya Scodelario comme Hermia

– Sheila Atim en tant que Thryza Gray

– Madeleine Bowyer comme Jessie Davis

– Bertie Carvel en tant que Zachariah

– Kathy Kiera Clarke en tant que Sybil Stamford

– Poppy Gilbert en tant que Thomasina Tuckerton

– Henry Lloyd-Hughes comme David Ardingly

– Sean Pertwee en tant qu’inspecteur-détective Lejeune

– Ellen Robertson comme Poppy

– Rita Tushingham comme Bella Webb

– Sarah Woodward comme Clemency Ardingly

Pour un casting étendu, assurez-vous de vous diriger vers IMDb.

