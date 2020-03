Combien d’épisodes de chaque Disney + Original sont disponibles pour le lancement européen?

Disney + devrait être lancé le mardi 24 mars dans un certain nombre de pays européens et l’application commence maintenant à se répandre dans différents magasins numériques.

Je viens de me connecter à l’application pour la première fois et je voulais simplement mettre à jour tout le monde sur quelques points intéressants sur Disney + Originals et le nombre d’épisodes disponibles:

Les émissions suivantes n’ont qu’un épisode disponible:

Projet Marvel Hero

High School Musical: La comédie musicale – La série

Journal d’un futur président

Forky pose une question

L’histoire de l’imagination

Disney Insider

Choix de la litière

The Mandalorian & Clone Wars ont chacun 2 épisodes disponibles

Alors que les émissions suivantes sont à jour avec le reste du monde, chacune ayant plusieurs épisodes:

Cours en boutique (4)

Mariages de conte de fées Disney (6)

Un jour chez Disney Shorts (6)

Dimanches en famille Disney (20)

Pixar dans la vraie vie (5)

Et ces deux séries ont la saison complète disponible:

Encore (12)

Le monde selon Jeff Goldblum (12)

Disney + Originals manquants:

Il est intéressant de voir que la plupart des émissions actuelles sont en ligne avec les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas et l’Australie, ce qui est logique et plus facile à suivre pour les gens. La seule exception actuellement est “The Clone Wars”, bien que Disney publie deux épisodes par semaine pour rattraper son retard. Les anciens Disney + Originals publiant de nouveaux épisodes le vendredi.

Que pensez-vous de cette ligne de lancement?

